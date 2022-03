Mercados bursátiles vuelven a inquietarse por alzas en el precio del petróleo

Bolsa & Monedas

El escepticismo sobre la reducción de la presencia militar rusa en Ucrania y una nueva jornada de ataques en Ucrania ha generado presión sobre los precios del petróleo.

Los futuros de Wall Street indican que los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos podrían iniciar la sesión del miércoles con pérdidas tras cuatro sesiones al alza. ¿La razón? Los analistas apuntan al incremento de los precios del petróleo.

A pesar de que Moscú anunció ayer que reduciría su presencia militar en Ucrania tras su invasión, los ataques continuaron durante esta jornada. Asimismo, hay escepticismo entre los países occidentales sobre cómo Rusia va a concretar la disminución de efectivos militares.

Así, el crudo Brent -de referencia europea- sube más de 2% y se posiciona en casi a US$ 110 el barril y el West Texas -utilizado en EEUU- se ubica en US$ 106 el barril, escalando también 2%.

Wall Street se encamina a terminar marzo con números positivos en un mes marcado para los inversionistas que tuvieron que lidiar con la guerra en Ucrania, el aumento de la inflación y una Reserva Federal que comenzó a aumentar las tasas de interés por primera vez desde 2018. Al cierre de la sesión del martes, el S&P 500 había registrado una ganancia de casi 6% en el mes, mientras que el Nasdaq ha rentado sobre 6% y el Dow Jones en torno a 4%.

Ante un mes bastante conmocionado, el director de inversiones de JPMorgan Asset Management, Robert Michele, señaló a Financial Times que "estoy sorprendido por lo resistentes que han sido los mercados" y añadió que "no recuerdo un momento en el que haya tenido un shock de esta magnitud sin crear una presión sistémica en alguna parte".

No obstante, en el mercado no bajan la guardia ante los resabios de la guerra, las alzas de tasas de interés y la inflación. El primer director de la Oficina de Investigación Financiera del Tesoro de EEUU, Richard Berner, sostuvo que "todavía puede haber vulnerabilidades al acecho que no son evidentes de inmediato, y no sabremos su naturaleza hasta que las crisis las expongan. Desafortunadamente, así es como funciona a veces".

En el mercado de renta fija, los analistas están observando atentamente la llamada curva de rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU, que mide el diferencial entre las tasas a corto y largo plazo y, a menudo, se considera un fuerte indicador del sentimiento sobre las perspectivas de crecimiento económico.

Ayer el rendimiento de la nota a dos años superó brevemente el rendimiento de la nota a 10 años por primera vez desde agosto de 2019. No obstante, hoy la situación se ha calmado y el pagaré a 10 años se negoció por encima del rendimiento del bono a dos años.

Panorama en Europa y Asia

Las bolsas europeas se toman un respiro tras la buena sesión de ayer y hoy la gran mayoría opera con números negativos. El Euro Stoxx 50 cae 0,87%, el DAX de Frankfurt retrocede 1,25%, el CAC 40 de París baja 0,75% y el IBEX 35 de Madrid desciende 0,57%. La excepción es el FTSE 100 de Londres que se aferra y sube apenas 0,05%.

El foco de atención de los inversionistas del Viejo Continente se traslada a las cifras macroeconómicas. Con un mes bajo guerra, la inflación en España se ha disparado hasta el 9,8%, su tasa más alta desde 1985 y muy por encima de las previsiones.

En Asia las bolsas tuvieron una jornada con números mixtos. El Nikkei de Tokio cayó 0,80% mientras que el Hang Seng de Hong Kong avanzó 1,39% y el CSI 300 de China continental se expandió 2,90%.