Wall Street marca nuevos récords por comentarios del presidente de la Fed y el IPSA se acopla al alza

Bolsa & Monedas

La bolsa de Santiago terminó la jornada con un avance de 0,09% que situó al índice en los 4.909 puntos. En tanto, el Dow Jones y el S&P 500 fueron los protagonistas en el mercado estadounidense alcanzando nuevos máximos.

Los mercados bursátiles operaron con fuerte optimismo desde la tarde de hoy miércoles tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, respecto a la política monetaria y la inflación, que según aclaró, sigue por debajo del objetivo de 2%.

“Sabemos que la dinámica de la inflación evoluciona con el tiempo. Hubo un momento en que la inflación subía, y se mantenía alta, pero ese momento no es ahora. Ese no ha sido el caso durante algunas décadas. Y creemos que no lo hará, no cambiaremos repentinamente a otro régimen”, reiteró.

En la misma línea, la Fed adelantó que mantendrá las tasas de interés cercanas a cero hasta fines de 2023 y proyectó un crecimiento económico de 6,5% para este año y de 3,3% para 2022.

De esta forma, luego mantenerse en territorio negativo durante la primera mitad de la sesión, Wall Street cerró con nuevas ganancias ante el optimismo de los inversionistas. El Dow Jones marcó un nuevo récord al ubicarse en 33.015 puntos, con un alza de 0,58%, al igual que el S&P 500, que con un alza de 0,29% alcanzó los 3.974 puntos.

A pesar de que los bonos del Tesoro continúan al alza, con el rendimiento de la deuda a diez años sobre 1,646% y el de 30 años en 2,420%, el Nasdaq subió 0,40% a 13.525 puntos.

“La declaración de la Fed de hoy fue más optimista de lo que algunos esperaban, porque elevó sus perspectivas tanto para el crecimiento económico como para el mercado laboral. La opinión del mercado de la declaración es que fue bastante optimista”, señaló a Reuters el director de inversiones de Lenox Wealth Advisors en Nueva York, David Carter.

Panorama local

La bolsa de Santiago se acopló en el último momento a las alzas del mercado estadounidense, pese a que la preocupación de los inversionistas por el aumento de contagios sigue latente. De tal forma, con un alza de 0,09% el S&P IPSA se ubicó en 4.909 puntos.

Las acciones con mayores alzas fueron Ripley (3,03%), Mall Plaza (2,13%) y Parque Arauco (1,98%), mientras que, las principales contracciones las presentaron Enel Américas (2,31%), Falabella (2,21%) y Cencoshopp (1,10%).

Pero el impacto de las declaraciones de Powell podría ser de corto plazo. “La Fed no sorprendió ni en el comunicado ni en las proyecciones, y se ajustó a lo que estimaba el mercado, por lo que consideramos que el impacto será más bien acotado, es decir, los movimientos alcistas de las tasas treasuries podrían continuar ante un discurso que no elimina del todo las preocupaciones inflacionarias del mercado”, explicó la analista de Estudios de Inversiones de Euroamérica, Martina Ogaz.

En tanto, el cobre cerró con una subida de 0,69%, que llevó al principal producto chileno de exportación a US$ 4,06 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Como efecto, el dólar aumentó menos de $ 1 hasta los $ 729,91.

“Es probable que el dólar a nivel multilateral se mantenga relativamente fortalecido respecto a otras monedas, mientras que la paridad local muy probablemente se deprecie bajo este nuevo escenario de tasas”, agregó Ogaz.

Europa y Asia

A diferencia de EEUU y Chile, el Viejo Continente no alcanzó a beneficiarse del efecto que tuvieron las palabras de la Fed y cerró con la mayoría de sus índices a la baja, presionada por los bonos del Tesoro y la incertidumbre sobre la inflación.

El CAC 40 de París bajó 0,01%; el FTSE 100 de Londres retrocedió 0,60%; el Ibex 35 de Madrid cedió 0,67% y el regional Euro Stoxx 50 perdió 0,03%. El DAX de Frankfurt fue el único índice que logró desacoplarse, para avanzar 0,27%, y ubicarse por sobre los 14.500 puntos.

"Los inversionistas prefirieron mantenerse al margen antes de una de las reuniones del FOMC más esperadas en los últimos trimestres. El presidente de la Fed tendrá dificultades para convencer a los mercados de que una tasa de inflación al alza no es motivo de preocupación, y que aún faltan al menos dos años para un aumento de las tasas", explicó a Reuters el analista de mercado de Axi, Milan Cutkovic.

Asimismo, en las bolsas asiáticas, los índices cerraron la sesión con signos mixtos, influenciados por los resultados de ayer y la presión de los bonos del Tesoro sobre las tecnológicas.

En Japón, el Nikkei 225 terminó con una caída de 0,02%, mientras que el Topix subió 0,13%. En China, el Shanghai Composite bajó 0,03% y el CSI 300 aumentó 0,42%. Finalmente el Hang Seng de Hong Kong subió 0,02%, ubicándose nuevamente sobre los 29 mil puntos.