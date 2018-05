Bolsa Bolsa de Brasil cae arrastrada por acciones de Petrobras A esta hora, las acciones acumulan una caída del 9%, con lo que el indicador bursátil de Brasil experimenta una baja de 3,11%. La situación para el mercado bursátil en Brasil, no está teniendo su mejor día. La Bolsa de Valores de São Paulo o Bovespa acumula una baja de 3,11%, arrastrada por las acciones de empresa Petrobras que experimenta una caída del 9%. Desde que comenzaron los conflictos en la compañía brasilera, la empresa ha caído un 34,04% desde mediados de mayo, arrastrando al Bovespa con un descenso de 11,6%. Específicamente, las compañías ligadas al sector de energía, son las que anotan la mayor baja al descender 7,66% durante esta jornada. Estos hechos ocurren luego que el gobierno brasileño ofreció nuevos subsidios al combustible y cambiando así la política de fijación de precios de la petrolera. El objetivo de esta medida es darle término a una huelga de camioneros que ha paralizado fábricas y generado escasez de alimentos en el país. Noticias Relacionadas Bolsa Elecciones en Colombia: mercado expectante ante señales de próximas encuestas Bolsa Bolsas europeas tambalean por crisis política en Italia Bolsa Bolsa de Santiago cerró la semana con números rojos tras seis jornadas a la baja

