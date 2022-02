Escasez de chips golpea a sus productores con pérdidas sobre 10% en bolsa

Commodities

El declive se explica por la incertidumbre en torno a los ajustes de la política monetaria de EEUU que realizará la Reserva Federal.

La escasez de chips a nivel global se ha extendido desde el año pasado perjudicando a grandes empresas que requieren de este material para construir vehículos, tecnología, e incluso, minar criptomonedas.

Y si bien los grandes beneficiados deberían ser los productores de semiconductores, la realidad es otra. En lo que va de año, la mayoría de las compañías de esta industria que se transan en bolsa han retrocedido sobre 10%, principalmente por el descenso que ha tenido durante las últimas semanas el índice de las tecnológicas, Nasdaq.

Pese a favorables resultados corporativos del último trimestre de 2021, Advanced Micro Devices (AMD) lidera la lista con pérdidas de 25,22%, ubicándose en torno a US$ 112,35 la acción. Asimismo, Skyworks Solutions y NVIDIA han caído 14,62% y 18,60%, respectivamente, con sus papeles en US$ 136,42 y US$ 245,19.

En tanto, el fondo cotizado en bolsa (ETF, su sigla en inglés) iShares Semiconductor, que incluye 30 de compañías productoras de chips, ha descendido 14,69%, de la mano del VanEck Semiconductor ETF que lo ha hecho en 15,01%.

“El ajuste en la política monetaria (y subida en las tasas) de EEUU ha afectado principalmente a las acciones que se caracterizan por tener una alta valorización debido a su potencial de crecimiento (growth) por sobre acciones value. Este es el caso de las acciones de compañías del sector tecnología, software, retail, salud, semiconductores, entre otras”, explica el gerente de activos alternativos y fondos internacionales de LarrainVial Asset Management, Nicolás Desormeaux.

“Si bien los resultados corporativos de las empresas están sólidos, consideramos que el negativo performance en el año se da por un efecto sistemático de las acciones growth por efecto de las alzas en las tasas de interés y preferencia de los inversionistas por sectores como financiero y energía, más que por efectos propios idiosincráticos de la industria”, recalca.

Expectativas

Respecto al desempeño que podrían tener estas compañías en los próximos meses, el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, afirma que si bien un alza de tasas fuerte de la Fed podría generar una presión bajista adicional en el corto plazo, “debiéramos volver a ver alzas en sus títulos considerando que la escasez de chips debiera continuar, especialmente durante este año”.

Igualmente, desde LarrainVial esperan que la demanda por semiconductores continuará creciendo, considerando que estos son cada vez más esenciales para la tecnología que se usa diariamente.

“En términos de proyecciones, para el 2022 y 2023, el mercado espera un crecimiento de un 8,7 y 12% respectivamente de las utilidades del sector”, agrega Desormeaux, indicando que los recientes resultados corporativos también deberían apoyar su recuperación.