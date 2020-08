Dólar en Chile refuerza su rebote y salta sobre los $ 770

Divisas

El tipo de cambio se vio apoyado por una caída en el precio del cobre, mientras que los inversionistas miran con atención la evolución del paquete de rescate en EEUU.

Con las miradas del mundo clavadas aún en la evolución del paquete de rescate económico que se discute en el Congreso estadounidense, el tipo de cambio chileno terminó la jornada con una fuerte subida que profundizó los avances de ayer.

Al cierre de las operaciones, el dólar se ubicó en $ 771,85 en el mercado nacional, lo que arroja una relevante subida de $ 10,52 con respecto al cierre de ayer.

"Estos niveles se dan tras caídas en el precio del cobre, que llegó a mostrar descensos de un 1%, pese a que ahora ha recortado gran parte de ellas. Las caídas calzan con la zona de soporte de la que hemos venido hablando, con el metal rojo en una zona decisiva, y que se ha encerrado entre los US$ 2,95 y US$ 2,85 dólares la libra", comenta el analista de mercados de XTB Latam, Sebastián Espinosa.

El cobre terminó la sesión en la Bolsa de Metales de Londres en US$ 2,9211 por libra, lo que lo deja un 0,02% por debajo del cierre de ayer, pero el mercado de derivados se ha visto más dinámico. Los futuros en Chicago llegaron a un mínimo intradía bajo US$ 2,88 y actualmente anotan una baja de 0,52% que los tienen en US$ 2,8970.

Con esto, el cruce de monedas local se desacopla de una cotización global del billete estadounidense que pierde terreno. El Dollar Index, que lo contrasta con una canasta de monedas duras, anota una baja de 0,18% a esta hora, mientras que las principales divisas del mundo emergente arrojan resultados mixtos.

En América Latina, el real brasileño se aprecia levemente, mientras que las demás mayores divisas de la región pierden terreno frente al dólar, lideradas por la divisa chilena.

"El tipo de cambio había mostrado niveles de sobreventa a finales de junio, tras la fuerte caída que mostró durante todo el mes, por lo que estos rebotes al alza también podrían estar respondiendo a esos indicadores técnicos. Ahora, encontramos un techo en los $ 780, aunque el escenario de subidas en el corto plazo no es el más probable, teniendo piso en los $ 760", indica Espinosa.