Casi la mitad de las grandes fusiones se filtran antes de anunciarse

Mercados en Acción

Incluso en el misterioso mundo de las megafusiones, algunos secretos son demasiado difíciles de guardar.

Eso es lo que dice un informe de la firma de comunicaciones estratégicas Abernathy MacGregor, que concluyó que el 42% de las transacciones con un valor de al menos US$5.000 millones se filtró antes de anunciarse.

"Esta cifra sería aún mayor si incluyéramos acuerdos sobre los que se especularon públicamente pero que aparentemente fallaron", dijo Abernathy MacGregor. "Las grandes transacciones se filtran mucho".

El informe analizó 189 adquisiciones desde 2015 a 2018 en las que al menos una parte era de Estados Unidos. De media, las ofertas se filtraron 11 días antes de anunciarse.

Los acuerdos generan mucha prensa, se filtren o no.

Según Abernathy MacGregor, los anuncios de transacciones llevaron a un enorme aumento del 552% en el interés de los medios en las compañías objetivo y un aumento del 292% para los compradores.

Esto se aplica incluso a Amazon.com Inc., una compañía que aparece regularmente en las noticias. Se escribieron más de 9.000 artículos sobre el gigante estadounidense en junio de 2017, cuando acordó comprar Whole Foods Market Inc. por alrededor de US$13.700 millones. Esto supuso un aumento de la cobertura del 44% respecto al mes anterior.

"Un acuerdo es probablemente el evento de noticias de perfil más alto del año para cualquier empresa, y crea un clima de atención extraordinario", dijo el informe.

Abernathy MacGregor, una división de Havas SA, participa en el asesoramiento a empresas sobre anuncios de fusiones y otros asuntos estratégicos. La firma trabajó para SunTrust Banks Inc. en su acuerdo de compra por parte de BB&T Corp. por US$28.000 millones.

Otros acuerdos en los que la empresa ha trabajado incluyen la operación pendiente de T-Mobile US Inc. por Sprint Corp. por US$26.500 millones y la fusión de Dr. Pepper Snapple Group Inc. y Keurig Green Mountain Inc. de US$14.900 millones en 2018.