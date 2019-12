CFA Society Chile nombra a gerente de estudios de AFP Cuprum como nueva presidenta

Pensiones

María Alicia Montes asumirá el cargo en esta organización a contar del próximo año.

La organización sin fines de lucro de ejecutivos dedicados a la administración de inversiones, CFA Society Chile, nombró por primera vez en su historia a una mujer como presidenta para el próximo año. Se trata de la ingeniera civil industrial de la Universidad Católica y actual gerente de estudios de AFP Cuprum, María Alicia Montes.

"Creo que en Chile hay un gran desafío, sobre todo hoy día que se está cuestionando todo, incluyendo la acumulación de riqueza y cómo se administra. En ese sentido, el mundo de las inversiones puede tener una voz y ser parte de la solución", afirmó Montes.

Primeras definiciones

La ejecutiva mencionó que temas como la gestión de los conflictos de interés, los estándares de gobiernos corporativos, las inversiones responsables, el fomento de la diversidad y que las comisiones cobradas a los clientes por la gestión de sus activos sean justas, son algunos de los aspectos en los cuales es necesario fijar la atención.

Por ejemplo, en materia de inversiones responsables Montes indicó que "para velar por los intereses de los clientes es necesario promover no solo los retornos de corto plazo, sino poner foco en la sostenibilidad de mediano y largo plazo, donde las empresas sean responsables con la comunidad en la cual se insertan. Si tienes una empresa que no se preocupa por las comunidades donde se desenvuelve o no te preocupas del impacto climático de las inversiones, eso va a redituar malos resultados financieros en algún momento".

En materia de equidad de género, Montes destacó la importancia de contar con diversidad en los equipos en los distintos niveles de decisión, de tal manera de incorporar distintos puntos de vista al analizar las inversiones.

Aseguró que es importante no sólo contar con hombres y mujeres, sino también con personas de distintos grupos etarios y provenientes de diversas geografías del mundo.