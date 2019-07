“Ciclo de vida” y “Riesgo moderado” serán los dos fondos que ofrecerá el ente público de pensiones

Pensiones

El asesor presidencial para la reforma previsional, Augusto Iglesias, además abrió la puerta a una cotización adicional más allá del 4%.

Cómo y quién administrará el 4% de cotización adicional sigue dando que hablar en el debate por la reforma de pensiones.

Esta vez, el asesor presidencial Augusto Iglesias entregó detalles sobre los tipos de fondos en que se invertirán los recursos de la cotización extra, que estará a cargo del ente público llamado Consejo Administrador de Seguros Sociales (CASS).

En entrevista en Radio Infinita, Iglesias explicó ayer que los agentes de inversión que se adjudiquen la licitación podrán gestionar sólo dos portafolios distintos, uno denominado "Ciclo de vida" y otro similar al actual fondo C, denominado "Moderado".

"Uno de estos dos perfiles, corresponde al perfil ciclo de vida que implica que la composición del ahorro, va cambiando continuamente a lo largo de la vida del trabajador a medida que este envejece y disminuye el número de años que le faltan para la pensión", indicó.

El experto destacó que será una asignación de fondos dinámica, que irá ajustándose en el tiempo. "Las personas tendrán invertidos sus ahorros en distintos portafolios, según cuál sea la edad. Cuando se habla de un portafolio de ciclo de vida no hay solo un fondo, hay una variedad de fondos que se distinguen por la cantidad de años que nos faltan para pensionarnos", precisó.

Según lo establecido en las últimas indicaciones que presentó el gobierno al proyecto previsional (artículo 54), los recursos del Ahorro Previsional Adicional de los trabajadores que no ejerzan la opción del fondo C o "moderado" "se invertirán siguiendo un modelo de ciclo de vida, según los años faltantes para el cumplimiento de la edad de pensión y conforme se defina en el Consejo Administrador de los Seguros Sociales".

A su vez, se estableció que los afiliados podrán optar porque sus recursos sean asignados al fondo moderado. Asimismo, podrán traspasar sus recursos entre este fondo y los portafolios administrados por el fondo "Ciclo de vida".

La Superintendencia de Pensiones establecerá las condiciones que se deberán cumplir para dichos traspasos y el plazo en que podrán materializarse. El régimen de inversión deberá establecer un margen de liquidez para los portafolios administrados por el fondo ciclo de vida, hecho que permita materializar los traspasos.

Iglesias explicó que uno de los motivos por los que sólo darán dos opciones de elección -a diferencia de los cinco multifondos que están presentes en la cotización obligatorias del 10%- ese debe a la intención del gobierno de no complejizar aún más el sistema.

"Decidir entre muchos fondos tiene costos, es muy complejo. De hecho para el 10% hay una parte muy importante de los trabajadores que no decide nunca entre los cinco multifondos y se va por la decisión de default", puntualizó.

Iglesias esta indicación en base a un proceso automático que haría más eficiente el proceso. "Va a ir cambiando automáticamente la forma en que se invierte nuestra plata a medida que vamos envejeciendo", detalló.

Cotización adicional podría ir más allá del 4%

Iglesias también se refirió a uno de los aspectos que el gobierno y la oposición siguen negociando: incrementar la cotización extra de 4% a un 5,5% a través de seguros sociales.

El asesor presidencial aseguró que la cotización extra podría expandirse aunque de manera acotada ya que "no puede ser una cantidad muy significativa, porque ya un aumento de 4% es alto y hay que preocuparse por el impacto en el mercado del trabajo", precisó a radio Infinita.

Añadió que se evalúa complementar la cotización adicional para agregar algún tipo de seguro social, como lo sería en caso de dependencia.

"El aumento de 4% se completa en un periodo de ocho años, a una tasa de 0,5% anual promedio, que puede variar cada año", detalló respecto al plazo. Recalcó que el aumento será gradual para así evitar efectos en el empleo.

A su vez, Iglesias se refirió a las comisiones que cobran las AFP y el costo que les significará participar como agentes recaudadores del 4% de cotización.

Al respecto, indicó que las administradoras "tienen su propia comisión, que siguen cobrando y con esa comisión cubren todos sus gastos. Por lo tanto, no es correcto sostener que esto va a ser o un subsidio o que las AFP no van a tener ninguna forma de cubrir los mayores gastos que esta tarea significa. Las AFP han dicho una y otra vez que los costos asociados a la administración del 4% para ellos son marginales, muy bajos, escasos, por lo tanto ellas no cobrarían comisión si lo tuvieran que hacer directamente", precisó.

De todas formas, añadió que las administradoras seguirán teniendo libertad en esta materia. "Los precios y comisiones son libres y las AFP en cualquier circunstancia pueden decidir subir o bajar comisiones", agregó.

Agentes tendrán que responder por pérdidas

Dentro de las indicaciones que propuso el Ejecutivo también se estableció que los Agentes de Inversiones del Ahorro Previsional Adicional, serán responsables por los perjuicios causados a los recursos que administren con ocasión del encargo de administración de cartera.

Asimismo, serán responsables por los perjuicios causados a los afiliados, producto del no cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Una vez acreditado el incumpliendo y habiéndose producido pérdida de rentabilidad en los recursos acumulados por el afiliado, siempre que el Agente no realice la compensación correspondiente, la Superintendencia de Pensiones podrá ordenar la restitución de dicha perdida.

Cabe recordar que la semana pasada el proyecto pasó la semana pasada a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de haber sido discutida por más de ocho meses en la comisión de Trabajo de la misma Cámara.

El gobierno pretende acelerar la discusión para que sea tramitado en agosto por el Senado y sea despachado en noviembre del Congreso y así poder pagar los beneficios de la reforma previsional a inicios de 2020.