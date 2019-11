Pensiones: diputados de la comisión de Trabajo rechazan negociaciones de senadores

Pensiones

Los diputados anunciaron que no aprobarán el proyecto de ley que establece el nuevo ingreso mínimo de $ 350 mil.

A esta hora el gobierno se encuentra en conversaciones con senadores para llegar a un acuerdo en el incremento de la Pensión Básica Solidaria (PBS). Sin embargo, los diputados de la comisión de Trabajo, hoy anunciaron que rechazan este actuar y que no aprobarán el proyecto de ley que establece un ingreso mínimo de $ 350 mil.

"Queremos decirle a la ciudadanía que no hay acuerdo en materia de pensiones. Habíamos presentado una indicación para aumentar en un 50% la PBS y acá se están negociando otras cosas como el ingreso mínimo. Se está negociando con el tema de la ley de pensiones, cosa que no nos parece y es por eso mismo que queremos anunciar que vamos a citar a la comisión de Trabajo mañana para votar el proyecto de ley del ingreso mínimo para rechazarlo", manifestó la presidenta de la comisión de Trabajo, Gael Yeomans (CS).

La diputada además emplazó al ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward por su actuar. "Nos parece que es una vergüenza. El ministro Ward nos había solicitado tiempo para poder recoger nuestras visiones en esta materia, pero la verdad es que sólo estaba buscando tener más tiempo para negociar acá en el Senado otros temas".

Con todo, los diputados presentaron una carta que señala que "la idea de aumentar en 50% la pensión básica solidaria no es un fetiche, no se trata de lograr 'el aumento más grande de la historia' ni un capricho de la Cámara de Diputados y Diputadas. Esta propuesta descansa en un estándar -mínimo- que debería cumplir todo sistema previsional y que es que las pensiones aseguren una vejez digna. En este sentido, el aumento del 50% cumple una función específica que es asegurar que ninguna pensión básica solidaria esté bajo la línea de la pobreza. En otras palabras, la idea es mantener, luego de este aumento, este estándar mínimo a perpetuidad".

Asimismo, se detalla que en el documento que para asegurar los derechos fundamentales de las y los jubilados "ni una pensión básica solidaria (PBS) de 110.201 mil pesos ni un aumento de 20% que conocimos en principio, 30% que fue la propuesta hasta hace algunas horas, ni uno que aumente gradualmente por 3 tramos de edad al aumento del 50% son suficientes. En este sentido, la gradualidad presenta manifiestas deficiencias como política pública porque no considera que el aumento del 50% no se trata solo de un número sino que de un estándar mínimo. Así, el problema es que un aumento de 50% desde el año 2021 para el tramo 75-80 años de edad, y en 2022 para el tramo 65-75 años de edad será insuficiente porque la línea de la pobreza se seguirá modificando conforme al costo de la vida".

Por último, se indica que Chile cuenta con distintos fondos y métodos de financiamiento actualmente existentes en el presupuesto y en las arcas fiscales nacionales:

1. De los recursos frescos que ingresó hacienda para esta ley de presupuesto, aún no se asignan US$ 503 millones que podríamos usar para financiar esta medida.

2. Hay US$ 244 millones que existían para el mal focalizado beneficio de clase media que ahora estará cubierto por solidaridad en el pilar contributivo.

3. Retiro de Recursos del Fondo de Contingencia Estratégica, que cuenta con US$ 4 mil millones. Esto porque Chile ya lleva 100 años sin guerra.

4. Disminuir los viáticos a la mitad, lo que sería un aporte de US$ 50 millones.

5. Que lo paguen las AFP. Solo este año acumulan US$ 551 millones, registrando un alza de 70% de ganancias.

6. Si restablecemos el Impuesto a la ganancia de capital, que afecta mayoritariamente al 2% más rico de Chile, recaudaremos sobre US$ 800 millones.