Pensiones: Diputados de oposición exigen al gobierno que 4% de cotización extra sea asumida por el Estado

Pensiones

Los parlamentarios advirtieron que de no tener respuesta del Ejecutivo, rechazarán la aprobación del incremento de la cotización adicional.

Hoy los diputados de oposición de la comisión de Trabajo, junto a los trabajadores a honorarios del Estado y la Coordinadora No + AFP, se reunieron para exigirle al gobierno que en la reforma de pensiones el 4% de cotización adicional sea asumido por el Estado.

La diputada Maite Orsini (RD) advirtió que de no tener respuesta desde el Ejecutivo, no aprobarán la propuesta del aumento de la cotización en un 4%. "La reforma de pensiones establece que serán los trabajadores a honorarios quienes deberán cotizar el aumento del 4%. Le hemos solicitado al gobierno que se haga cargo en particular de los trabajadores a honorarios del Estado. Todavía no tenemos una respuesta del Ejecutivo, en el caso de no tenerla en los próximos días, vamos a rechazar el aumento del 4% con cargo a los trabajadores", indicó.

A su vez, la presidenta de la comisión, Gael Yeomans (CS), criticó la falta de compromiso desde el Ejecutivo. "Había un compromiso por parte del gobierno de tener una mesa ministerial en que se abordara esta temática y lamentablemente el gobierno lo incumplió, hasta ahora no se ha realizado esa mesa", precisó la diputada.

Por último, el diputado Gastón Saavedra (PS), remarcó que rechazarían la aprobación de esta medida. "Si esto no ocurre, si el gobierno no entiende que son sus propios funcionarios que hoy están prestando servicios a quienes gobiernan, el voto será de rechazo en ese artículo", precisó.