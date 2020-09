Pensiones

Esta tarde en la comisión de Trabajo del Senado se reactivará la discusión de la reforma.

En la antesala de la reactivación de la discusión de la reforma previsional que se dará hoy en la comisión de Trabajo del Senado, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, hizo un llamado a lograr un acuerdo.

"Más allá de las distintas posturas que están sobre la mesa, tenemos que entender que el sistema de pensiones de nuestro país necesita urgentemente un cambio y necesita urgentemente que nos pongamos de acuerdo. (...) El sistema previsional necesita modificarse, tenemos que hacer un esfuerzo todos para que, a pesar de estas diferencias, ponernos de acuerdo", manifestó esta mañana en radio Pauta.



Zaldívar además destacó los resultados de la encuesta Cadem, estudio que reveló que gran parte de los chilenos quiere que el ahorro se destine a sus cuentas inviduales. "Hay un porcentaje bien significativo que plantea que una parte vaya a su cuenta y otra parte a un fondo común. Son cada vez menos los chilenos que quieren que todo vaya a un fondo común", sostuvo.

Respecto al retiro del 10% y a un segundo rescate que podría aprobarse, la secretaria de Estado afirmó que no hubo grave consecuencias en los mercados con el primer rescate debido a las medidas de contención que se tomaron por parte de los reguladores.

"No pasaron todas las cosas que se pensaron que podían pasar porque hubo un profundo e intenso trabajo de todos los organismos. Esto no fue casualidad ni fue una cosa que hubiese estado mal vaticinada. Efectivamente, hubo un enorme trabajo de coordinación para poder garantizar que los pagos se hicieran como se hicieron y que no tuviesen los efectos negativos en el mercado financiero", puntualizó.

De todas formas, insistió en que el retiro del 10% es igualmente malo respecto del segundo. "Estoy satisfaciendo necesidades de hoy, de los recursos que debería haber usado para mañana. Eso no quiere decir que las necesidades no sean urgentes, lo son. Usar hoy recursos que vamos a necesitar mañana, no nos parece que es lo más correcto", señaló.

Además, recalcó que la situación que de hoy "es diametralmente distinta a lo que teníamos en julio y más aún después del anuncio de los subsidios, que durarán hasta seis meses", indicó.

Proceso constituyente

Al ser consultada sobre cómo ve el plebiscito y el proceso constituyente, la ministra manifestó que "lo que tenemos que hacer en la Constitución es ponernos de acuerdo sobre el Estado, la forma en la cual queremos garantizar un pacto social y cómo queremos estructurar la forma en la cual avanzamos como sociedad".

En ese sentido, remarcó que tener un sistema previsional es algo que hoy en día "es incuestionable. Necesitamos tener una seguridad social que dé garantías y protección a las personas cuando están en momentos de contingencia", sostuvo.

A juicio de Zaldívar, para cualquier sistema de seguridad social es necesario que hayan contribuciones y que haya ahorro, por lo que hay ciertos conceptos y principios que no van a cambiar. "No puedo tener un sistema de seguridad social que no esté asociado a contribuciones. Hay dos formas de hacer contribuciones. Una es a través de cotizaciones previsionales que recargan el trabajo, es un impuesto al trabajo. La otra es a través de impuestos generales y por lo tanto, el mecanismo que uno utilice es el mecanismo a través del cual voy a recibir los beneficios", aclaró.

"No hay posibilidad de que se haga de otra forma, creo que en ese sentido, podemos avanzar muchísimo. Si esperamos tener una nueva Constitución, vamos a dejar pasar una enorme cantidad de años que serán valiosísimos, que podrían eventualmente poner en serio riesgo las pensiones, no solo de quienes son actualmente pensionados, sino que también de toda la generación que tiene entre 40 y 50 años", alertó.