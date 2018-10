Cartas a la Directora

Cartas

Salud: ¿Adónde irán los recursos?

Señora Directora:

Recientemente el presidente Sebastián Piñera anunció lo que será el presupuesto de gobierno para 2019. La salud de los chilenos fue uno de los temas con mayor énfasis en la distribución de estos recursos, ya que uno de cada 5 pesos será destinado al sector.

Desde la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, APIS, encargados de abastecer de dispositivos médicos al sistema de salud de todo el país, celebramos que el gobierno presente un presupuesto donde el 40% de aumento esté dirigido a salud.

Sin embargo, es importante señalar que no se ha informado cuáles serán las áreas que serán consideradas para recibir este presupuesto. Vale decir, al margen del aumento en recursos, es preciso dar cuenta de un mecanismo que haga más eficiente y transparente su uso. No sirve de nada que incrementemos el presupuesto si no sabemos cómo y dónde se gastará.

La mala administración histórica de la salud pública chilena da cuenta de que hasta ahora no se ha evidenciado la voluntad política para mejorar el uso de recursos en el sistema público, donde el 75% de la población vulnerable debe esperar años por una atención médica digna.

Consideramos oportuno que la autoridad evalúe implementar mejoras efectivas en la gestión administrativa de los distintos servicios. La salud no sólo necesita más presupuesto, sino que también una mejor administración de los recursos disponibles.

Eduardo del Solar

Director Ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS)

El desafío del 5G está en la implementación

Señora Directora:

A propósito de la red 5G, cuyo servicio comercial se prevé para el 2020, es importante hablar de otras tareas pendientes.

El desafío más crítico se relaciona con su implementación. A diferencia de las generaciones anteriores, el 5G en vez de utilizar grandes antenas para la transmisión, ocupa múltiples y pequeñas. Esto es relativamente fácil de implementar en ciudades pobladas como Santiago, pero muy difícil en los sectores rurales, donde no existen lugares que permiten colocar estos aparatos.

Justamente los mayores problemas de conectividad en Chile continúan en las regiones; por tanto, esperemos que la nueva tecnología no intensifique la situación. Al respecto, sería relevante saber qué opina la Subtel y cómo se atiende el hecho.

Otro reto para la autoridad frente al 5G tiene que ver con el amparo a los derechos de los consumidores. La nueva tecnología, al tener mayor capacidad, no debería requerir que las empresas telefónicas tengan planes de datos con límites de descarga mensual. Como la velocidad del 5G es mucho mayor (20 Gbps), no sería razonable tener un plan con 20GB de límite mensual.

Nicolás Silva

Director de Tecnología de Asimov

Ley REP: a apurar el paso, el reciclaje no puede esperar

Señora Directora:

Un reciente estudio encargado por la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje reveló que Chile está más de 30 años atrasado respecto de lo que hacen los países desarrollados en reciclaje. Mientras tanto, cada vez es más habitual que nos informemos sobre las crisis que provoca el mal manejo (o no manejo) de los residuos que podrían reutilizarse.

Afortunadamente, después de más de dos años de la publicación de la Ley REP en el Diario Oficial, ayer fue publicado el primero de los reglamentos que define las metas de recolección y valorización de uno de los seis productos fijados como prioritarios para el reciclaje: los neumáticos.

La noticia hay que aplaudirla, pero no cambia una realidad: en reciclaje seguimos al debe. De hecho, la propia ley había fijado que en el plazo de un año desde su publicación, estarían dictados o actualizados todos los reglamentos. Sin embargo, previo a la norma de los neumáticos sólo se habían publicado dos de los nueve reglamentos principales. Y recién para marzo de 2019 está contemplado el de Envases y Embalajes.

En este escenario, reciclar es una urgencia donde el gobierno juega un papel clave. Pero también las municipalidades, para posibilitar sistemas integrados, establecer convenios o educar, y el sector privado, para cumplir las metas, ojalá antes de los plazos de la ley, y entregando nuevas soluciones.

Felipe Dutilh

Gerente general de Typack / Recipet