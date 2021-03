La soledad tiene su precio

Cartas

Señora Directora:

Japón y Reino Unido ya crearon Ministerios de la Soledad. En Chile, la salud mental general se ha afectado por el confinamiento del Covid- 19, en especial en las personas mayores. La Quinta Encuesta de Calidad de Vida en la Vejez de la PUC (2019),señala que el 43,5% de las personas mayores percibe algún grado de soledad y quedarse solo es la quinta preocupación que los afecta.

Mucho se ha publicado del impacto de la soledad en la salud mental pero nada en la economía. Sufrir soledad equivale a fumar 15 cigarrillos diarios y aumenta, según la U.Stanford, 31% el riesgo de morir. Detona enfermedades como hipertensión, demencia, afecciones cardiacas y cerebrovasculares o depresión, que requieren tratamientos que muchos mayores no pueden asumir, debiendo pagar sus familias o el Estado. De hecho, el London School of Economics prevé que pronto cada mayor de 55 años con soledad crónica costará 6.000 libras anuales a las instituciones en Reino Unido. Chile no tiene estudios similares y es hora de hacer cálculos.

Junto a calcular, es hora de acompañar y de integrar socialmente a los mayores pues la soledad no terminará con la pandemia. Invitamos a activarse para evitarla y Amanoz, a través de voluntarios capacitados en escucha activa, empatía y generación de redes trabaja para prevenirla y combatirla. La soledad no es agradable, es triste, y cara: detengamos que la pandemia de la soledad se siga propagando.

alejandra valdés

Directora ejecutiva de Fundación AMANOZ

Beatriz Urrutia

encargada de contenidos Fundación AMANOZ