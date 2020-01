Para mejores pensiones, ¡a invertir en startups y PYME!

Cartas

Señora Directora:

Ante la innegable urgencia de aumentar los montos de las cuotas de retiro, el proyecto de Ley de Reforma de Pensiones va en el camino correcto. Podemos decir también que afectar la rentabilidad de las AFP cuando los fondos que administran tengan rentabilidad negativa, podría ser un aporte. Sin embargo, esto no entregará una solución definitiva e igual de imperioso es analizar la problemática con una mirada mucho más amplia y abrir el abanico de soluciones. En este escenario, y como ha pasado con otras discusiones, una vez más la respuesta podría estar en el mundo del emprendimiento. Incentivar y posibilitar por ley que las AFP inviertan en préstamos a las PYME y en el patrimonio de una startup podría contribuir a solucionar la demanda de las pensiones y, de paso, se estaría apoyando a los pequeños empresarios chilenos. ¿Por qué las AFP no pueden invertir en capital de riesgo y entrar a la propiedad de las startups chilenas o realizar préstamos a pequeños empresarios? Para tomar los resguardos que corresponden, la ley podría fijar un intervalo de porcentajes de montos máximos de inversión. Esto ayudaría a prevenir que no se generen impactos fuertes en casos de malas decisiones o escenarios negativos. Si de verdad existe voluntad de mejorar las pensiones, nuestro país debe regular que las AFP inviertan en PYME y startups, pues al apoyarlas se recarga la batería del motor económico de Chile y se impacta de manera positiva en el empleo, mejorando el complejo escenario económico que se proyecta.

GUSTAVO ANANÍA

GERENTE GENERAL DE REDCAPITAL