Cartas

Señora Directora:

Yo me pregunto, ¿usted se realizaría un tratamiento médico con alguien que no es médico? Lo más probable es que no. Entonces, ¿por qué le hace caso al primer influencer que dice ser experto en actividad física o nutrición?

Recuérdelo antes de poner en peligro su vida: usted, no lo haga.

Tomás Hennigs Díaz

Profesor de Educación Física