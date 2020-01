Tengamos en cuenta la nueva alianza en la OMC

Cartas

Señora Directora:

En paralelo a la reunión de Davos del Foro Económico Mundial, y ante la paralización indefinida del Órgano de Apelación de la OMC, Chile y otras 16 naciones anunciaron la creación de una alianza interina para resolver sus disputas comerciales en el marco de la OMC.

El Mecanismo de Solución de Diferencia de este organismo, es un pilar central del comercio global, dando seguridad al sistema multilateral de comercio y siendo un referente en Derecho Público Internacional. Y si bien Chile no es asiduo usuario de este tipo de estructuras -más allá de los variados aspectos, que por cierto debe reformular la OMC-, los países no pueden si no contar con algún tipo de herramienta que les entregue la certeza jurídica y procedimental necesaria para sus operaciones comerciales internacionales.

Lo anterior no es menor. Todos los firmantes de este pacto son importantes socios comerciales de nuestro país. Más aún, entre ellos se encuentran algunos de nuestros principales destinos de exportaciones -como China, la Unión Europea, Canadá o Corea del Sur- y/o relevantes vecinos políticos-estratégicos, como Brasil, México, Colombia, Panamá, entre otros-.

Podrá sonar repetitivo, pero países como el nuestro, dictaminados a salir al mundo a vender sus productos y aprovechar sus ventajas comparativas, necesitan reglas claras para ello. Esto último no por una cuestión antojadiza, sino porque son nuestros propios exportadores, importadores y productores los que requieren encontrar oportunidades de manera ágil y fácil, pero por sobre todo: segura, estable y confiable en el tiempo.

Rodolfo Vilches Velasco

Socio director de Velasco, Rioseco & Asociados, experto en política comercial