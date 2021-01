Chilenos en China y retorno del capital humano avanzado

Columnistas

Andrea Mella, Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina

“Para comprender a China hay que experimentarla en primera persona”, es algo que muchos habrán escuchado. Mucho hablamos, escuchamos, leemos sobre China, pero la vivencia es la que nos permite, en la mayoría de los casos, que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido.

En los últimos años cientos de chilenos y chilenas han recibido becas del Gobierno Chino para estudiar en este país. Además, de programas de la AGCI, de los Institutos Confucio UST y UC y otras instituciones han ampliado las oportunidades de viajar a China a estudiar. El estudio de uno o dos años de idiomas ha dado paso a becas de estudios de maestrías, doctorados y especializaciones.

Los incentivos ofrecidos por Chile para facilitar el retorno de quienes han cursado sus estudios en China o cuentan con experiencia laboral no son muchos, la reinserción laboral resulta difícil en muchos casos y con sueldos más bajos, además de otros factores relacionados con la calidad de vida, como la seguridad. Las principales razones para volver a Chile son, por un lado, de carácter familiar, y por otro están relacionadas con la dificultad de conseguir la residencia permanente en China. Estas motivaciones o razones de retorno muchas veces vienen predeterminadas por las condiciones de salida desde Chile, pero para quienes emprendieron su viaje a China desde el interés propio, las redes al regreso son casi inexistentes.

No debemos pasar por alto la gran comunidad chilena residente en China y que está altamente calificada en diferentes áreas: por la creciente relación económica entre ambos países las áreas relacionadas con negocios e importaciones tienen una visibilidad mayor, pero no debemos desconocer que existen chilenos especializados en áreas tan variadas como traducción e interpretación, industrias creativas, construcción, turismo, pedagogía, artes marciales, deportes, cultura… La diferencia quizás está en que como estas áreas son tan diversas, no encuentran un solo canal de visualización y difusión.

No existe una vitrina para que nuestro capital humano especializado en China pueda acceder fácilmente. Una iniciativa que prosperó durante algunos años a través de los Global Seminars auspiciados por la Fundación Imagen País, siendo incluso parte de las Chile Week, pero que desafortunadamente desde 2018 no realizan.

Esta falta de redes impide, además, que los talentos chilenos puedan incorporarse al mercado laboral. Debemos aprovechar la llegada de las empresas chinas a nuestro país para requerir que junto con su instalación, se contrate a personal local calificado: de esta forma no sólo entregarán sus conocimientos, sino que también aportarán en la comprensión mutua, siendo facilitadores del proceso de adaptación entre ambas culturas.