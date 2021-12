Señales después de la elección

Dalibor Eterovic

Dalibor Eterovic Managing Director & Economist The Rohatyn Group

Muy pronto sabremos quién será el encargado de guiar al país el próximo periodo presidencial.

Todo parece indicar que el resultado será muy estrecho. Esto, unido a que ninguno de los candidatos alcanzó el 30% de las preferencias durante la primera vuelta, hará que el nuevo gobierno tenga una base de apoyo político limitada. Tendrá también una representación parlamentaria menor y un Senado dividido. En este contexto, pasar reformas extremas se ve difícil. Habrá que negociar y reducir expectativas reformistas.

Sin embargo, a pesar de que el escenario más probable es de parálisis política y no de cambios radicales, los activos financieros chilenos llegan a la elección muy golpeados, incorporando un alto nivel de incertidumbre y pesimismo. El peso chileno se ha depreciado en torno a 15% en lo que va del año. Es la segunda moneda más castigada del mundo emergentes detrás de la lira turca, donde el Banco Central no es independiente y el manejo de la política monetaria muy heterodoxa.

Asimismo, la valuación de la bolsa chilena en precio-utilidad está casi a la mitad de su promedio histórico y las tasas de interés largas han subido 200pb durante 2021. Como nos recordó el presidente del Banco Central en su presentación en el Senado, esto ocurre en un ambiente de alto precio del cobre, que ha subido más de 20% en el año.

¿Qué tipo de señales post segunda vuelta podrían ayudar a cerrar parte de la brecha de valuación que se ha abierto en los activos financieros chilenos? Desde el nuevo gobierno, clave sería la presencia de un equipo económico sólido que genere confianza al mercado de llevar una política fiscal responsable y de sostenibilidad de la deuda. Esta señal tendría efectos positivos más allá de los precios de mercado. Le daría espacio a la política monetaria, con menor necesidad de neutralizar impulso fiscal con tasas de interés más altas, así como menor premio por plazo en la curva de rendimiento.

Sin embargo, la tentación por mantener el gasto fiscal será grande. El escenario base del reciente informe de política monetaria tiene a la economía desacelerándose fuertemente en la segunda mitad del próximo año, y no se descartan trimestres negativos. Este ajuste, necesario para normalizar la brecha producto y reducir presiones inflacionarias, será una prueba de fuego del compromiso fiscal del próximo gobierno.

Por otro lado, desde la Convención Constitucional una señal importante sería el avance consensuado en las materias relacionadas con las instituciones económicas. En particular, es una buena noticia que ambos candidatos hayan manifestado su valoración positiva de la independencia y funcionamiento del Banco Central de Chile. También la sorpresiva votación de la primera vuelta debiese haber dejado claro a todos que la aprobación de la nueva Constitución no es una cosa cierta si no hay acuerdos amplios.

De las señales post segunda vuelta dependerá la evolución de los precios financieros y, más importante, si la economía chilena tiene un aterrizaje suave o recesivo hacia finales del próximo año.