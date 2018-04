AFPs y sensibilidad de precios

Manuel Bengolea

Manuel Bengolea Gerente general Octogone Chile

Manuel Bengolea

Andrea Repetto, profesora de la UAI, y de reconocido prestigio académico, sostuvo que los cotizantes en las AFPs son insensibles al precio y que por lo tanto bajar las comisiones es una estrategia ineficaz para capturar masivamente a nuevos clientes. La afirmación tiene elementos que son ciertos y otros que no lo son.

Existe una segmentación de mercado producto de la forma como se establece el cobro. Es decir, para aquellos trabajadores que comienzan a ahorrar para la vejez, el costo mensual de administración deducido de su sueldo es proporcionalmente alto respecto del total de dinero administrado. En cambio para aquellos que llevan una buena cantidad de años trabajando, y por ende han acumulado un caudal significativo de ahorros, dicha proporción es bastante menor. Los primeros son muy sensibles al costo pues éste no sólo impacta el sueldo líquido a percibir, sino que además la rentabilidad final de sus ahorros previsionales. Los segundos, no son tan sensibles a los costos, pero sí lo son con la rentabilidad, que incidirá directamente en el monto acumulado al momento de jubilarse.

La proposición de regular la organización industrial de las AFPs bajo el concepto de proveedor único, para lograr así una baja sustancial en las comisiones, equivocan una parte del diagnóstico. El costo es importante, pero también lo es la rentabilidad del fondo al momento de jubilarse, con lo cual centrar la discusión sólo en el costo puede inducir a problemas. En los últimos siete años, los mejores retornos, según información de la Superintendencia de Pensiones (SP), los exhiben tres administradoras, que por orden de rentabilidad son Habitat (costo medio), Cuprum (costo alto), y Modelo (costo bajo), con lo cual asegurar un costo bajo no garantiza la mejor rentabilidad. En la elección de quién administre nuestros ahorros previsionales, el rendimiento histórico del administrador y el riesgo que ha asumido para obtenerlo, debieran constituir las variables más importantes al momento de la elección.

Discutir sobre el costo de las AFPs es importante, pero es mucho más relevante para el futuro pensionado establecer las condiciones para que la rentabilidad de sus ahorros previsionales sea la más alta y acorde con su perfil de riesgo. A modo de ejemplo, la diferencia de rentabilidad en UF del Fondo C (según la SP) entre septiembre de 2002 y marzo de 2018, entre Habitat, la de mejor rendimiento, y Provida, la de peor rendimiento, hace que los fondos acumulados en dicho período sean 10% mayores en el caso de la primera, lo que en los próximos veinte años (momento de jubilación), alcanzaría un 30% más de ahorro previsional. Esa diferencia determinará si la pensión es buena o mediocre.

Es indudable que el tema pensiones necesita ajustes importantes, y no solo enfocados en aumentar la densidad de las cotizaciones. La industria requiere de mayor competencia, y para ello se deben fijar estándares de competitividad exigentes, donde el tema de los costos puede ser uno de ellos (no el único). Creo que es importante dividir tanto los cobros como los costos, de las funciones de administrar los riesgos y retornos de las inversiones (ahorros previsionales), y la función administrativa, que es un servicio tipo “comodity” donde es óptimo que el costo sea lo más bajo posible pues las diferencias para el cliente (ahorrante) no son muy materiales. En definitiva, se debe diferenciar el rol de recaudador de las AFPs con el de “administrador de inversiones”, y por lo tanto la compensación y sus costos. Como por lo demás sucede actualmente en el ahorro previsional voluntario.

Por último, es importante a la hora de debatir sobre pensiones, a lo menos a nivel de académicos y expertos, ser precavidos con el lenguaje y la argumentación, pues se debe tener en cuenta que los intereses políticos están cruzados por muchos cuyo objetivo no es proveer de una pensión digna y acorde al esfuerzo individual, sino más bien capturar dichos fondos para beneficio de grupos de interés ajenos a la jubilación.