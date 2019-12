Cumbre climática: Oposición y oficialismo chocan en análisis sobre resultado de la COP25

Ciencia

Los excancilleres Muñoz e Insulza se mostraron críticos ante la actuación de nuestro país y expresaron la preocupación por la imagen internacional de Chile.

Partidos de oposición y gobierno expresan dispares miradas respecto a la cuestionada participación de Chile en la COP25, instancia que nuestro país encabezó y que se desarrolló en Madrid, España. La instancia, se dice, no habría logrado acuerdos sustanciales y estaría siendo criticada por muchos de los países que participaron en la cita.

Para el parlamentario y excanciller socialista, si bien la ministra "probablemente tenía falta de experiencia, (porque) a lo mejor no había negociado nunca este tipo de cosas en organismos internacionales", lo que es comprensible -recalcó-, "el problema no fue ella"; sino que atribuyó el cuestionado rol de nuestro país a que para poner de acuerdo a la multiplicidad de países que participaron en la COP25 con disímiles miradas "uno tiene que tener una autoridad moral, estar en in nivel superior y Chile n estaba en un nivel superior", sentenció.

Y se explayó sobre sus dichos, detallando que "Chile no llegó a la COP sin firmar Escazú; Chile llegó a la COP todavía con centrales a carbón, con zonas de sacrificio, con el agua privatizada... con todas esas cosas y, en realidad, no presentaban a nuestro país como el ejemplo de comportamiento en materia ambiental que debiéramos haber sido. Entonces, para llegar a un acuerdo en una cumbre difícil, para conciliar posiciones en una cumbre difícil, uno tiene que estar en un nivel de cumplimiento de las normas internacionales muy superior al que Chile tenía", recalcó.

El parlamentario opositor recordó que cuando el gobierno pidió los recursos para la COP25, desde el Senado se le advirtió que si no se producían los cambios en esos aspectos, la cumbre no tendría el éxito esperado y "eso fue lo que ocurrió, así es que no le echemos tanto la culpa a la ministra, sino al gobierno que tenemos que no ha sido capaz de enfrentar los grandes temas ambientales del país".

Sin embargo, reconoció que a la ministra Carolina Schmidt le falta experiencia negociadora, ya que la variedad de países entre los que había que buscar acuerdos requiere –destacó- "no sólo una personalidad fuerte, sino alguien que tenga algo que mostrar".

En tal sentido, añadió que lo ocurrido "demuestra que ha caído mucho nuestra política exterior (...). Si se iba a hacer así, mejor no haberla hecho", sentenció.

Por su parte, el también excanciller y timonel del PPD Heraldo Muñoz sostuvo que "resultado de la COP25 ha sido francamente decepcionante" de lo que responsabiliza definitivamente a Chile, porque "cuando se lideran procesos complejos donde hay posturas muy encontradas evidentemente que se requiere algo que es clave, liderazgo y eso no ha ocurrido en el caso de nuestro país". A ello añadió que lo ocurrido " se refleja en la imagen que hemos transmitido a nivel internacional y esa es una opinión muy amplia en todos los sectores", recalcó.

Agregó que los resultados han sido "extremadamente pobres" y ello "se refleja en la conducción de Chile, indudablemente".

La audacia de Chile

Mucho más generosos con el análisis han sido los representantes del oficialismo, de lo que dan cuenta las declaraciones realizadas tras el comité político de los lunes, tras el cual los representantes de los partidos de Chile Vamos valoraron la actuación de Chile a la cabeza de la COP25.

Al respecto, el jefe de la bancada de diputados de RN, Jorge Rathgeb, señaló que el tema delas críticas a los resultados de la COP25 no se abordó en la tradicional instancia, pero a título personal relató que "tuve la oportunidad de estar en la pre COP, en Costa Rica, donde los avances que se realizaron en esa oportunidad fueron ahondados, claramente, en Madrid, presidida por Chile" y añadió que es necesario tener presente que "si el Presidente no está presidiendo, sino una ministra de Estado, las negociaciones se entrampan, pero hay que revisar lo que significa la parte del vaso lleno y no la vacía".

En este sentido, continuó su argumentación, señalando que hay economía potentes a nivel mundial que dificultan "todo lo que significa una agenda medioambiental como la que quisiera Chile. Hay que tener presente que el presidente Piñera, antes del estallido social, estaba trabajando arduamente en ese tema y, particularmente, pensaba instalar esta COP como la COP azul, pensando que Chile tiene una extensa costa y hoy día los mares también están siendo afectados por el calentamiento global".

Desde el punto de vista de la secretaria general de Evópoli, Luz Poblete, "el compromiso de Chile en materias de medioambiente no se ha movido nada, al contrario, ha sido más audaz incluso de lo que se ha dicho en la COP". Y subrayó que fueron las grandes potencias las que se negaron a avanzar más profundamente en la materia.