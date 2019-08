¿Fondos de pensiones en venture capital local?

DF LAB

Por Hugo Benedetti Profesor ESE Business School, Universidad de Los Andes

Existen propuestas de permitir a CORFO y fondos de pensiones, invertir en fondos de Venture Capital, directamente o a través de un "fondo de fondos". La idea busca aumentar la cantidad de capital disponible para potenciar el desarrollo de emprendedores. Sin embargo, como se dice en buen chileno, no pongamos la carreta delante de los bueyes. Actualmente, la industria de capital de riesgo está compuesta casi en su totalidad por fondos de inversión apalancados a través de las líneas de apoyo de CORFO. Desde 1999, CORFO ha apoyado la creación de más de 50 fondos de inversión, financiado inversiones en cerca de 300 empresas beneficiarias y comprometido un desembolso superior a los mil millones de dólares. Con estos antecedentes, es ilusorio pensar que sólo por aumentar la oferta de capital, mágicamente tendremos más emprendedores exitosos.

Aún más importante, la industria no ha demostrado a nivel local, la rentabilidad internacional que frecuentemente se cita para justificar la participación de fondos de pensiones en capital de riesgo. No basta con citar oportunidades perdidas en potenciales unicornios, ni citar los esporádicos "casos de éxito". Necesitamos que las administradoras demuestren el atractivo de la industria a través de la rentabilidad obtenida por sus aportantes, lo cual, además, nos permitiría entender por qué ellos no han aumentado su volumen de inversión.

Tal vez no es más dinero lo que falta, sino más dinero inteligente. Esto no lo aportarán los fondos de pensiones. Este "smart money" es lo que han aportado administradoras y fondos extranjeros, y esto es en parte, por lo que los "unicornios" han sido principalmente emprendedores que han levantado capital fuera de Chile.

Que se entienda bien, todos queremos que el venture capital crezca y se desarrolle. Que aparezcan nuevas empresas con tecnologías disruptivas creando riqueza e impactando positivamente a las personas y el medio ambiente. Pero antes de forzar la entrada de más capital al ecosistema, debemos evaluar si efectivamente es la solución a nuestro problema.