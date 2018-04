App del maratón de Santiago es la misma que usan diez de las mejores corridas del mundo

Tecnología

Fue desarrollada por la empresa de tecnología india Tata Consultancy Services para Entel.

La app desarrolada para la versión 2018 del maratón de Santiago es la misma que ha sido empleada en diez de las mejores maratones del mundo: Nueva York, Chicago, Amsterdam, Londres, Lidingöloppet, Singapur, Mumbai, Bangalore y Filipinas, entre otras.

La app fue desarrollada por la empresa de tecnología india Tata Consultancy Services (TCS) para Entel y ambas compañías trabajaron en conjunto para adaptarla y potenciarla a este evento que se realizará el domingo 8 de agosto en la capital.

Según comentan desde TCS, la tecnología que utiliza la aplicación de la Entel Maratón de Santiago integra la movilidad, la nube, la experiencia de usuario (UX) y las redes sociales, tal como lo hace la app de la Maratón de Nueva York.

TCS desarrolló esta aplicación gracias al trabajo conjunto entre la unidad de Digital Interface que la empresa tiene en Mumbai (India) y un equipo de desarrolladores ubicado en sus oficinas de Chile.

Entre las principales características de la APP está:

- Seguimiento en vivo de corredores, la que se introdujo en la edición 2016 de la App.

- Opción de seguimiento de corredores favoritos.

-Seguimiento estimado de los corredores en el mapa de ruta.

- Tabla de clasificación en vivo.

- Resultados y mapa de la carrera.

- Calendario de la carrera con los detalles del evento

- Detalles del evento horarios y lugares fueron compartidos en el módulo de información de carreras

- Notificaciones push.

- Capacidad de interactuar en plataformas sociales como Facebook y Twitter,

- Últimas noticias e información meteorológica

Entre los premios y reconocimientos que ha tenido esta aplicación se encuentran las siguientes:

- La app de la Maratón de Nueva York 2015 ganó el oro en la categoría "Consumer App Of The Year" en los Best of Biz Awards 2016.

- La aplicación del Maratón de Singapur 2015 fue ganó la plata en la cteoría "Plataforma Digital en Deportes del Año" en el SPIA Asia 2016 (Premios de la Industria Deportiva en Bangkok).

- La app de la Maratón de Nueva York 2016 ganó el Appy Awards 2017 en la categoría "Location or Place-based App".

- La aplicación del Maratón de Singapur 2016 ganó el Asia Mobile Awards 2017 (AMO) en la categoría "Mejor aplicación móvil para medios, entretenimiento y social".

- La app de la Maratón de Nueva York 2016 ganó el premio de oro "Consumer App Of The Year" en los premios Best in Biz. También ganó el bronce en los premios Golden Bridge 2017.