Cartas

Señor Director:

Al hablar de la vital importancia de trabajar por las soluciones no convencionales para abordar los desafíos hídricos, no podemos dejar de lado la recarga artificial de acuíferos. Esta es una solución basada en la naturaleza, donde se realizan obras para facilitar la infiltración del agua que de otra manera no sería posible utilizar. Ejemplos exitosos hay muchos, como el caso de Israel que lleva más de 50 años utilizando este método o el de California donde, gracias a las políticas públicas exitosas, el año 2023 se logró infiltrar el agua equivalente al uso de 26 millones de casas durante todo un año.

Pese a que en Chile se han realizado algunos tímidos esfuerzos por avanzar en la regulación de la recarga artificial, aún existen múltiples desincentivos regulatorios y trabas burocráticas que deben ser despejadas, tales como la falta de normativa que asegure que la DGA permitirá extraer todo o parte de lo que lo que un titular de derechos de aprovechamiento de aguas infiltre.

Sebastián Herrera

Socio de Lathrop, Mujica, Herrera y Diez Abogados