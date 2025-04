Medidas exprés contra la permisología

Señor Director:

Mucho se ha hablado de la necesidad de legislar para simplificar y agilizar la verdadera crisis en que se ha transformado la permisología de proyectos de inversión en nuestro país. Si bien una solución estructural es muy necesaria, mientras esperamos pacientemente que nuestros legisladores se pongan de acuerdo en cómo avanzar, sugiero enfocarnos en tres medidas simples con todos los organismos gubernamentales involucrados en la evaluación de proyectos, y que no requieren cambios legales: que se dediquen a hacer lo que están mandatados por ley a hacer; que no se tomen atribuciones que no están facultadas por ley, y que cumplan los plazos estipulados en la ley

Con foco en esas tres medidas, y algo de supervisión en el cumplimiento de la ley por parte de la Contraloría General de la República, los proyectos de inversión avanzarían muchísimo más rápido.

Javier García Riesco, CFA

Managing Partner Atacama Invest