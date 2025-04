Un juego de suma cero en desarrollo sostenible

Señor Director:

Ningún país miembro de las Naciones Unidas está en camino de cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) comprometidos para 2030. En Chile, aunque avanzamos en algunos aspectos, retrocedemos en otros. Después de 10 años, el progreso ha sido lento y los resultados insuficientes para objetivos tan importantes como erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. Esta noticia es desalentadora, pero lo que es aún más preocupante es la indiferencia ante un posible fracaso.

No alcanzar los ODS no solo es una mala noticia, sino que es un juego de suma cero para la humanidad. Si no logramos superar la pobreza, combatir el cambio climático, asegurar la salud y la educación para todos y proteger la biodiversidad, todos perdemos. No podemos permitirnos la indiferencia.

Pablo Vidal

Gerente Sustenta+