Visión parcial sobre contratistas

Cartas

Señor Director:

En la columna de Francisca Rochet en DF, sobre los cambios al reglamento de obras públicas, se plantea que las normas sobre contratistas relacionados y la limitación a que los consorcios participen en licitaciones conjuntamente con sus relacionadas, vendrían a constituir una limitación a las posibilidades de colaboración y desarrollo conjuntos de estas empresas. Llama la atención que lo expuesto no dice relación con lo requerido por la industria, donde antes de esta modificación, las empresas relacionadas no podían inscribirse en el Registro de Contratistas, por lo que lejos de limitar sus posibilidades, amplió su campo de acción. Cabe señalar que la modificación fue requerida por las empresas con el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuestión que quien escribe parece no conocer.

Como Ministerio, hemos implementado varias medidas para apoyar a la industria en materia financiera, reglamentaria y de gestión. Las modificaciones a las que se ha aludido, y otras que hemos realizado como MOP, han perseguido la agilización de los contratos, la reactivación económica y han tenido siempre en cuenta las dificultades por las que ha atravesado el rubro de la construcción.

Eliana Muñoz Zoffoli

Fiscal Nacional Ministerio de Obras Públicas