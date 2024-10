DF Tax | Proyecto de cumplimiento de las obligaciones tributarias

Columnistas

Pilar Cabello, socia de Auditoría de Cabello Abogados.

No hay dudas de que fortalecer el cumplimiento y potenciar la fiscalización permitirá una mayor recaudación, pero algo esencial es el trato equitativo y la justicia tributaria. Hemos visto cómo miles de millones no se han recaudado por grupos que se han unido para evadir o eludir impuestos y en más de una oportunidad no han recibido verdaderas sanciones.

Hoy a la ciudadanía le preocupa la impunidad, que todos tengan una verdadera responsabilidad penal; civil; administrativa; que se apliquen medidas acordes con el delito o la pérdida monetaria, que todos sean tratados de la misma manera, y no que por un tema de recursos o influencias se generen diferencias entre un contribuyente y otro.

Por otro lado, destaco que se generen medidas para apoyo a la Pyme en términos de educación tributaria, muchos cometen errores por ignorancia, porque no tienen recursos para asesorarse y tienen temor de consultar. Educar es un proceso de largo plazo, pero es vital si se buscan cambios profundos en el comportamiento.

También es valorable que se generen programas de flexibilización del pago de deudas tributarias para aquellos contribuyentes que han cumplido normalmente el pago de impuestos y que por la situación global económica han tenido importantes pérdidas en sus negocios.