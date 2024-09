Más allá de la disrupción: startups sostenibles

Gina Ocqueteau

GINA OCQUETEAU Emprendedora

Gina Ocqueteau

El ecosistema emprendedor local ha estado en la mira por la compleja situación financiera y operacional que enfrentan algunas startups, poniendo en riesgo la continuidad de muchos proyectos que en un principio parecían prometedores. La situación ha generado preocupación entre emprendedores e inversionistas, que ven cómo algunas empresas, no logran sostenerse pese a su innovación.

No hay una razón única que justifique la crisis, pero sí algunas luces y una combinación de factores globales y locales. A nivel global, desde inicios de 2023 los grandes inversionistas y venture capital adoptaron una postura más conservadora y limitaron las inyecciones de capital y, en cambio, se centraron en analizar los planes estratégicos y la solvencia de las startups, junto los flujos de caja y las proyecciones de crecimiento.

“Uno de los factores relevantes para la supervivencia de las startups a largo plazo es enfocarse en los aspectos prácticos, como el supply chain y la experiencia del cliente”.

Un negocio exitoso es mucho más que una idea disruptiva. Junto al impacto social y las posibilidades de internacionalización, es necesario alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos, combinando propuestas ambiciosas con objetivos concretos, y la sostenibilidad ambiental a la par de la financiera.

Independiente de cuál es la explicación para cada caso, vale la pena preguntarse si hemos estado haciendo las cosas correctamente o es necesario cambiar el foco. Anticiparse a los nuevos tiempos y adaptarse cuanto antes parece ser la premisa.

Una investigación de EY sobre las 10 tendencias para los emprendedores en 2024 y 2025 identifica varios puntos clave, entre ellos el uso de nuevas herramientas tecnológicas en la gestión, con especial énfasis en la inteligencia artificial y la automatización de procesos. También se detecta un amplio mercado para proyectos relacionados con innovación fintech, foodtech y wellness, gracias a que las finanzas digitales, los nuevos hábitos alimenticios y la preocupación por el bienestar personal tienen mayor demanda.

Sin embargo, de todas las tendencias identificadas, uno de los factores relevantes para la supervivencia de las startups a largo plazo es enfocarse en los aspectos prácticos, por ejemplo el supply chain y la experiencia del cliente. Si la cadena de suministro tiene falencias, no se podrá ofrecer un servicio de calidad, diferenciador y constante, lo que impactará en la fidelidad de los clientes hacia la marca. También se habla de la combinación de talento y la incorporación de seniors, cuya larga experiencia corporativa se está viendo con mayor frecuencia. Durante mucho tiempo, las startups fueron vistas como terreno exclusivo de los jóvenes innovadores, pero eso está cambiando. Los seniors traspasan su conocimiento y talento a innovaciones que requieren de contactos, experiencia y visión de crecimiento, mientras que los emprendedores pueden aprovechar ese expertise para corregir lo que no funciona y afianzar sus propuestas, contando con la certeza de que la startup prospera no solo porque se está “quemando plata”, sino porque existe una estrategia sólida como respaldo.

En un entorno cada vez más desafiante, con economías desaceleradas que aún no logran recuperarse del todo, es clave hacer un balance entre la disrupción del negocio y la estabilidad del mismo. Hay que estar al día con las nuevas tendencias y al mismo tiempo, pensar dos veces en lo que hacemos y por qué lo hacemos. Sólo así las startups podrán transformarse en scaleups y perdurar.