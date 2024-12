Recaudación fiscal, partiendo con el pie izquierdo

Columnistas

JUAN ALBERTO PIZARRO Presidente Comisión Tributaria y ECONÓMICA Colegio de Contadores

JUAN ALBERTO PIZARRO

Una de las primeras medidas de la Ley de Cumplimiento Tributario aprobada en septiembre de 2024 fue el denominado incentivo a la repatriación de capitales, cuyo plazo para optar al beneficio fue originalmente el 30 de noviembre. Sin embargo, ante el poco interés, se postergó vía ley para el 31 de diciembre de 2024.

Inmediatamente, los técnicos fueron críticos del diseño de la medida, en consideración al breve plazo de tramitación, la alta tasa al stock del patrimonio, un 12%, mayor al 8% del año 2014 y la falta de certeza respeto de la revisión posterior de antecedentes. A lo anterior se sumó un escenario económico poco propicio para el retorno de capitales, junto a una discusión tributaria aún abierta, que hacían muy difícil pensar que la medida llegará a los niveles de recaudación estimados.

“Al error en la estimación en la recaudación del impuesto a la repatriación de capitales de casi US$ 550 millones se suman otros en la operación renta 2024 y en la estimación sobre evasión tributaria”.

Bajo una lectura más crítica se evidenció la falta de confianza en el rumbo del país por parte de quienes sacaron sus capitales al extranjero. En los últimos cinco años, las personas que declaran inversiones en el exterior se multiplicaron casi por cuatro, de 8.300 a casi 30.000. De un total de 33% del PIB invertido en el extranjero, hoy nos acercamos a casi 45%, lo que muestra una tendencia difícil de revertir.

En tal escenario no sorprendió que, a tan solo cinco días del vencimiento del plazo para optar por el mecanismo transitorio, solo se recaudara cerca de US$ 40 millones de los US$ 650 millones comprometidos en el informe financiero de la Ley de Cumplimiento Tributario, esto es un exiguo 6% de la meta total, lo que da cuenta de la magnitud del error de estimación, que difícilmente pueda corregirse al cierre del proceso.

Lo sucedido con las estimaciones de Hacienda es una muy mala señal. Los errores de este tipo fueron una constante durante 2024. Al error en la estimación en la recaudación del impuesto a la repatriación de capitales de casi US$ 550 millones se sumaron otros en la recaudación de la operación renta 2024, donde los ingresos cayeron al menor nivel en tres años, lo que implicó que se echara mano del FEES en forma indiscriminada. El año que recién termina estuvo marcado, además, por las cuestionadas cifras de estimación sobre evasión tributaria elaboradas por el exdirector del SII Michel Jorrat, que, a la fecha y luego de más de un año de su publicación, no son aclaradas, a solo días de la conocerse el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario (PGCT) 2025 del SII.

Con las finanzas públicas al límite, si la recaudación no llega, el escenario para el presupuesto 2025 se pone cuesta arriba. Ya hubo un ajuste de US$ 600 millones previo a su aprobación y todo indica que se requerirá un ajuste adicional. Por otro lado, se pronosticó un crecimiento del PIB de 2,7% para el año que comienza, pero el Banco Central ha estimado un rango entre 1,5 % y 2,5%, que debido a la incertidumbre externa, muy probablemente, se acercará al 2% según los expertos.

Así las cosas, el año parte con un desafío adicional en el cumplimiento de los esquivos ingresos tributarios que, históricamente, se sustentan en la expansión económica más que en nuevas reformas, que en el pasado han mostrado no cumplir las expectativas de recaudación.