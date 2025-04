Unicornios que pastan en el desierto

¿Y Chile? Según ChileGlobal Ventures, se cerraron solo 33 deals en 2024, frente a los 46 de 2023. Aunque el monto levantado subió levemente a US$ 119 millones, casi el 80% de ese capital lo capturaron apenas cinco startups. ¿Distribución? Escuálida. ¿Acceso? Testimonial. ¿Bienvenidos a Startuplandia S.A: acceso restringido, mérito opcional? La inversión ángel en Chile, más que escasa, es esotérica. Años de incentivos mal diseñados, falta de educación inversora y un ecosistema que aún ve al fracaso como pecado capital nos dejó con un puñado de “ángeles custodios” que más parecen auditores paranoicos con corbata fina. Y no nos engañemos: el entusiasmo gubernamental con Corfo y Start-Up Chile ha sido fundamental, pero insuficiente, ya que el problema ya no es prender la chispa, es sostener la llama. Sin follow-on local, las startups están forzadas a buscar capital afuera. Y cuando lo consiguen, emigran. Nos quedamos con el pitch deck pero sin el equity e impacto local. Brasil, México y Colombia entendieron esto mejor. El 56% del capital regional en 2024 se concentró en Brasil. México mantuvo su ritmo con apuestas fuertes en fintech y healthtech. Y Colombia, pese al entorno político incierto, sigue empujando su ecosistema con músculo privado.

Según PitchBook, América Latina levantó un 24% menos capital que el promedio global en 2024. En contraste, la IA se llevó el 35% de toda la inversión mundial. El dinero va donde el hype se cruza con la infraestructura. Y nosotros seguimos discutiendo si una startup con dos pilotos en retail es “invertible”. Pero no todo está perdido: una reciente encuesta de ACAFI, Endeavor y EY reveló que el 87% de los emprendedores chilenos prevé que la inversión en 2025 se mantendrá o incluso superará los niveles de 2024. Optimismo hay. Ahora falta que el capital tenga el mismo coraje que el pitch.

¿Soluciones? Incentivos tributarios a inversión ángel, vehículos público-privados que asuman riesgo real (no solo pilotajes), educación financiera para founders e inversionistas, y regulación que entienda que una startup no es una PYME disfrazada. Hoy el VC en la región es como un adolescente con plata: algo rebelde, muy sensible, y con poca tolerancia a la frustración. Si no lo guiamos, acabará invirtiendo en departamentos en Miami en vez del próximo unicornio local. Innovar no es un lujo. Apostar capital temprano tampoco debería serlo. Sin riesgo, no hay retorno. Y sin retorno, no hay historia que contar.