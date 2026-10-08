Sesión especial de Comisión de Minería: Sernageomin reconoce que no tiene personal suficiente para investigar todos los accidentes de alto potencial

El servicio dijo que cuenta con apenas nueve fiscalizadores para atender un universo cercano a 1.700 instalaciones mineras. Además detalló que decretó 31 medidas correctivas en el caso de Escondida y 39 en el de Radomiro Tomic previo a los accidentes fatales que afectaron a estas faenas.

Las fiscalizaciones realizadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) a Minera Escondida, de BHP, y a la División Radomiro Tomic, de Codelco, derivaron en decenas de medidas correctivas durante los meses previos a los accidentes fatales ocurridos recientemente en ambas faenas.

Eso según los antecedentes expuestos por el servicio este jueves ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, que sesionó de manera especial en Antofagasta, para abordar las crecientes preocupaciones por las condiciones de seguridad en la industria.

Según informó el organismo, una inspección efectuada el 19 de febrero de 2026 en Minera Escondida generó 31 medidas correctivas, mientras que una fiscalización programada el 16 de abril en Radomiro Tomic provocó otras 39 medidas. Ambas revisiones se realizaron meses antes de los accidentes que costaron la vida a un trabajador de Escondida, el 23 de septiembre, y a otro de la división de Codelco, el 1 de octubre.

La exposición permitió conocer que las observaciones a ambas operaciones no se limitaron a esas inspecciones. Durante 2025 y 2026, Sernageomin efectuó distintas visitas de fiscalización, algunas programadas y otras asociadas a denuncias o accidentes laborales, en las que también instruyó medidas para corregir las condiciones detectadas.

Los antecedentes generaron dudas de los diputados sobre el seguimiento de las medidas correctivas y la capacidad de Sernageomin para fiscalizar su cumplimiento. Durante la sesión, sin embargo, no se detalló cuántas de estas medidas estaban pendientes al momento de los accidentes. Tampoco se estableció si las observaciones anteriores tenían relación con los fallecimientos, cuyas causas siguen bajo investigación.

Falta de fiscalizadores

Otro de los antecedentes entregados durante la sesión fue la escasa dotación disponible para fiscalizar la actividad minera en Antofagasta, una de las principales regiones productoras de cobre del país.

Sernageomin dijo contar con nueve fiscalizadores regionales para atender un universo cercano a 1.700 instalaciones mineras, entre quienes se distribuyen las tareas de inspección, coordinación de seguridad, investigación de accidentes, atención de denuncias y procedimientos sancionatorios.

Al responder las consultas de los diputados, el director regional de Sernageomin, Ricardo Veas, reconoció las limitaciones. "En ese sentido, claramente falta personal". El funcionario agregó que las labores de inspección implican extensos desplazamientos y visitas a operaciones ubicadas a más de 3 mil metros de altitud, condiciones que dificultan ampliar la cobertura con la dotación actual.

Veas explicó que la cobertura anual no permite visitar todas las instalaciones registradas en la región y que algunas operaciones reciben una inspección al año.

Por su parte, el diputado Fabián Ossandón advirtió que, aunque el presupuesto de Sernageomin aumentaría 4,9% en 2027, los fondos destinados a seguridad minera bajarían casi 50%, pasando de $ 243 millones a $ 123 millones. Ante este escenario, pidió aclarar cuánto afectaría el recorte a Antofagasta, especialmente en la renovación de vehículos y equipos necesarios para las fiscalizaciones.

Fallecido en tres regiones

Durante su exposición, Sernageomin informó que, hasta el 8 de octubre, contabilizaba nueve accidentes fatales este año en las regiones de Coquimbo, Atacama y Antofagasta, con tres casos en cada territorio.

En Antofagasta, los casos recientes incluyen el accidente del 15 de septiembre en Mina Zulema, en Taltal, donde un trabajador falleció tras un desprendimiento de roca; el ocurrido el 23 de septiembre en Minera Escondida, y el registrado el 1 de octubre en la División Radomiro Tomic de Codelco.

A estos hechos se sumó el accidente fatal el 6 de octubre en Mina Los Colorados, de Compañía Minera del Pacífico, en la Región de Atacama.

La autoridad explicó que los accidentes asociados a golpes por roca destacan entre las causas de fatalidades en la pequeña minería, mientras que en las grandes operaciones cobran relevancia los incidentes relacionados con vehículos y equipos móviles.

Inversiones en seguridad

Durante la misma sesión, la gerenta general de Concentradora de Escondida BHP, Olga Alfaro, informó que durante los últimos cinco años la empresa ha realizado inversiones en seguridad superiores a US$ 63 millones, destinadas principalmente a sensores, cámaras y dispositivos tecnológicos.

Alfaro también explicó que la compañía está reforzando los controles críticos y sus programas preventivos, mientras continúa colaborando con las investigaciones de Sernageomin, la Dirección del Trabajo y la Seremi de Salud.

La empresa destacó además que su índice de frecuencia de lesiones registrables se redujo 68% en 10 años, aunque reconoció que el fallecimiento obliga a revisar los procedimientos y las condiciones bajo las cuales se ejecutan las labores.

"Ninguna meta de producción o objetivo va a estar por sobre la seguridad", señaló la ejecutiva.

Denuncian presiones

Muy distinta es la visión de sus trabajadores. El representante del Sindicato N° 1, Patricio Tapia, fue una de las voces más críticas, y aserguró que los operarios enfrentan presiones para cumplir sus tareas y que, en la práctica, no siempre pueden ejercer su derecho a detener una operación cuando detectan riesgos.

El presidente del Sindicato N° 2 de Supervisores y Staff de Minera Escondida, Alexis Barrera, relató un incidente en operaciones de tronadura que habría provocado proyecciones de rocas fuera de los radios de seguridad. Según su testimonio, una supervisora se negó a modificar antecedentes sobre las distancias involucradas en el incidente, tras lo cual habría sufrido hostigamiento por parte de un ejecutivo.

El presidente del Sindicato N°3, Marcelo Fonseca, planteó la necesidad de avanzar hacia una fiscalización preventiva y coordinada entre Sernageomin, la Dirección del Trabajo y los organismos vinculados a la seguridad laboral. Durante su exposición, sostuvo que "No basta con fiscalizar después de un accidente fatal. Necesitamos una fiscalización preventiva permanente, especializada y con presencia real en terreno".