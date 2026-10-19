¿Qué es la Ley de Autocontrol de Pesaje y por qué CPC Biobío teme que provoque un aumento en las tarifas de los fletes?

El presidente de la multigremial apunta a que el proyecto, tal como está planteado, generará mayor congestión y afectará el desempeño de cuatro motores económicos de la macrozona sur: la industria portuaria, el sector forestal, el transporte de carga y la agricultura.

La Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío advirtió a la Comisión de Obras Públicas del Senado que el actual diseño del Proyecto de Ley de Autocontrol de Pesaje generará ineficiencias, aumentará la congestión operacional y elevará las tarifas de los fletes.

A través de su Comité de Infraestructura y Logística, la multigremial proyecta que la normativa afectará severamente el desempeño de cuatro motores económicos de la macrozona sur: la industria portuaria, el sector forestal, el transporte de carga y la agricultura. ¿Qué dice el proyecto? La Ley de Autocontrol de Pesaje es una iniciativa legislativa que busca establecer la obligación de que las empresas generadoras de carga controlen el peso de los camiones antes de que estos circulen por las carreteras. Su principal objetivo es evitar que los vehículos de carga excedan los límites máximos de peso establecidos por la normativa, para proteger la infraestructura vial, especialmente pavimentos y puentes, y mejorar la seguridad del transporte. La principal novedad es que traslada parte de la responsabilidad del control de peso a las empresas que originan o despachan la carga, en lugar de dejarla exclusivamente en manos de los transportistas y de la fiscalización estatal. TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Gremio en alerta Mediante un documento formal remitido a la presidenta de la Comisión, la senadora María José Gatica, el gremio planteó que, considerando las condiciones que actualmente afectan a la cadena logística, como el deterioro de las rutas, la falta de infraestructura de pesaje instalada en los terminales y una reducción sostenida de los viajes del transporte de carga, trasladar la responsabilidad del control del tonelaje a los nodos de destino, como puertos y centros de transferencia, solo aumentará las ineficiencias.

El presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, precisó que si bien el sector productivo respalda la protección de la infraestructura vial, la redacción de la normativa erró el foco operativo. “Exigir pesajes certificados en puntos de destino que no cuentan con la infraestructura adecuada sólo provocará un cuello de botella operacional y una presión para la logística del sur de Chile, sin solucionar el problema de fondo”, aseveró. A lo planteado por el gremio, se sumó el presidente de la Confederación de Camioneros Centro Sur de Chile, Freddy Martínez, quien cuestionó la exclusión de los transportistas en la formulación de la iniciativa legal. El dirigente enfatizó que “este es un tema que no se ha conversado con nosotros (…) y siempre pasa que cuando no están todos los intervinientes, los proyectos de ley, lamentablemente fracasan porque no se han escuchado todas las partes”. Martínez subrayó que el problema de los excesos de peso radica en la estructura tarifaria e incentivos económicos de la cadena logística. A su juicio, es necesario “estandarizar las cargas y que se pague por flete y no en función de lo que se transporta”, detallando además que si “vamos a seguir pagando de acuerdo a la materia que se transporta y tenemos que aumentar el volumen para que el viaje tenga cierta rentabilidad, bueno, esto va a pasar siempre”. El representante de los camioneros aseveró que para que un reglamento como el propuesto pudiera operar, debieran actualizarse los equipos de medición, señalando por ejemplo, el desgaste de las romanas fiscales y sus permanentes mantenciones. Asimismo, evidenció una escasa fiscalización de pesaje en la frontera. “Los camiones que pasan la Cordillera de los Andes, no se pesan, usan rutas donde no hay romanas: por lo tanto, es un tema que hay que fiscalizar y no se hace”.

La propuesta del gremio

La multigremial propone rediseñar la iniciativa para concentrar los esfuerzos de fiscalización en el origen y en la ruta, donde se concentra una evasión cercana al 11%. Adicionalmente, planteó establecer la interoperabilidad estatal mediante un registro unificado entre los ministerios de Obras Públicas y Transportes, el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas, para evitar la duplicidad de trámites y agilizar las inspecciones. Junto con eso propuso establecer mecanismos digitales de trazabilidad para orígenes de carácter móvil o temporal, como las faenas forestales, donde la instalación de básculas fijas certificadas resulta inviable.