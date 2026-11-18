La firma, que registró ventas por más de $ 1.200 millones en 2025, con un crecimiento anual de 20%, cuenta actualmente con tres locales propios, en Concepción, Concón y Talagante.

La cadena gastronómica Budo Sushi, nacida en la capital de la Región del Biobío en febrero de 2021, está definiendo una nueva estrategia de expansión a nivel nacional. La firma, que inició sus operaciones durante las restricciones del Covid capitalizando la oportunidad de acceder a ubicaciones comerciales a precios competitivos, cuenta actualmente con tres locales y proyecta inaugurar entre tres y cinco sucursales en 2027 a través del modelo de franquicias.

Posteriormente, la hoja de ruta contempla sumar alrededor de seis locales en 2028 bajo el mismo esquema y concretar 10 nuevas aperturas hacia 2029, alcanzando un total de 21 establecimientos. Con esto, la compañía busca consolidar una red territorial mediante socios externos, luego de haber destinado cerca de $ 200 millones a la habilitación de sus primeras tres sucursales propias ubicadas en Concepción, Concón y Talagante.

​Estructura de inversión

​La cadena registró ventas por sobre los $ 1.200 millones en 2025, un crecimiento de 20% respecto del ejercio anterior, con más de 10 mil clientes mensuales.

Su modelo de franquicias exige que los nuevos operadores desembolsen una inversión aproximada de $ 60 millones, de los cuales $ 10 millones corresponden a la licencia y el resto a obras de habilitación, equipamiento y el capital de trabajo inicial necesario para arrancar las operaciones comerciales.

La empresa proyecta que los franquiciados puedan recuperar este capital en un plazo de dos a tres años, estimando una rentabilidad final de entre 8% y 15% sobre las ventas.

Despliegue operativo

Las nuevas instalaciones exigen superficies que parten desde los 40 metros cuadrados, y una dotación mínima de seis personas por recinto.

La cofundadora de Budo Sushi, Estefani Ramírez, explicó que la adaptabilidad gestada desde sus orígenes en crisis ha sido un pilar en su modelo operativo. "Cada ubicación tiene sus propias características y eso también nos ha permitido ir probando distintos formatos. Hay locales donde el delivery tiene un peso mucho mayor y otros donde el consumo en el restaurante es más relevante", detalló la ejecutiva.

El avance hacia nuevas ciudades priorizará zonas donde el ecosistema gastronómico presente márgenes y demanda para nuevos competidores.

Ramirez puntualizó que el éxito de esta nueva fase dependerá directamente del perfil de los inversionistas. "Hay muchas oportunidades en el rubro gastronómico, pero es clave contar con el conocimiento y la experiencia adecuada para seleccionar bien las ubicaciones e implementar un modelo exitoso", afirmó.