El plan que activó el gobierno para contener los incendios forestales: 8 mil brigadistas y 133 aeronaves blindarán al país durante un caluroso verano
Ante un incremento de las temperaturas pronosticadas, el Gobierno y la industria maderera se preparan para prevenir, controlar y contener la ocurrencia de megaincendios como los registrados en los últimos años. La industria aportará US$ 130 millones.
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Con una inversión fiscal que superará los $ 160 mil millones más un aporte de US$ 130 millones por parte de las empresas forestales asociadas a la Corporación Chilena de la Madera (Corma), el país se prepara a prevenir y contener la ocurrencia de incendios forestales en la temporada estival 2026 – 2027.
Esta alianza público – privada dada a conocer por el Presidente José Antonio Kast, en el marco del lanzamiento del Plan de Protección contra Incendios Forestales, permitirá el despliegue de 8 mil brigadistas y 133 aeronaves, coordinando los esfuerzos de los organismos de emergencia del Estado como Conaf, Senapred y las policías, además del trabajo de los equipos de la industria maderera, que desde 2017 ha triplicado su presupuesto para la prevención de siniestros en el bosque y la interfaz urbano – rural.
Durante el lanzamiento de este nuevo plan de protección, el Mandatario enfatizó en que las medidas contenidas en la estrategia buscan “evitar lo máximo posible el dolor y el drama de nuestros compatriotas, que se ha vivido lamentablemente en años anteriores. No podemos parar la ola de calor, no podemos parar los efectos de la naturaleza, no podemos devolver la vida de aquellos compatriotas que fallecieron (...) pero sí podemos prevenir”.
Tecnología para monitoreo
Según los expertos, la temporada de verano 2026 – 2027 traerá consigo temperaturas superiores a un periodo de verano normal debido a la influencia del fenómeno de El Niño. Este escenario, sumado a la prolongación de los sistemas frontales, han generado un mayor crecimiento de la vegetación y presencia de biomasa combustible.
Es por ello que la integración de los recursos fiscales con la inversión tecnológica del mundo privado se ha posicionado como el eje de la estrategia gubernamental para proteger, tanto las vidas humanas, como al patrimonio de la industria que es pilar productivo entre las regiones de Maule y Los Ríos.
Junto con valorar las acciones conjuntas en el combate, Kast destacó el aporte que el mundo privado realiza desde el monitoreo y las alertas tempranas. “Tienen una tecnología que muchos países envidian,” dijo el Mandatario refiriéndose a los equipos de profesionales que operan y resguardan las áreas de incidencia gracias a sistemas satelitales y a los profesionales a cargo de su operación.
El subgerente de Protección y Prevención de Incendios de Arauco, Ramón Figueroa, detalló que las empresas socias de Corma, poseen en conjunto 260 cámaras de vigilancia que funcionan 24/7, durante todo el año. “De ellas 160 son de Arauco y desde hace tres años que se las facilitamos a Conaf a nivel regional y nacional” para mantener el despliegue en tiempo real de los distintos puntos donde puedan desencadenarse focos de fuego.
Figueroa explicó que además, la compañía pone a disposición de los equipos de emergencia (Conaf, Bomberos, Carabineros, etc.) sus “pistas y helipistas, ya que la idea es un mantener un trabajo conjunto (…) los incendios son un tremendo desafío, sobre todo en condiciones meteorológicas complejas”.
Compromiso forestal
Kast valoró las acciones conjuntas, que se suman en la tarea de combate a las instituciones del Estado. “Chile es una potencia en temas forestales y de exportación maderera. Agrupados en torno a Corma, han logrado complementar este esfuerzo (…) Hoy día somos uno solo, donde nos cuidamos todos, cuidamos nuestra nación, y cuidamos a nuestros compatriotas”, enfatizó.
Desde el gremio, su presidente, Rodrigo O’Ryan, destacó el foco puesto en la estrategia de prevención, control y contención como pilares para el resguardo de las comunidades. En esa línea fue enfático en sumar a las labores de combate. Así por ejemplo, ya se instruyó una coordinación desde el Ministerio de Energía con las empresas eléctricas para realizar los desbroces correspondientes bajo el tendido eléctrico, previniendo así eventuales cortes o chispas que, en cuestión de minutos, podrían consumir decenas de hectáreas.
“Es muy necesario que en aquellas zonas, en los periodos donde tenemos alta temperatura, baja humedad y altísimas velocidades de viento, podamos cortar en ciertos tramos específicos y por períodos muy puntuales, la electricidad, para que no tengamos que lamentar estos incendios que se generan por cables que entran en contacto con la biomasa seca", explicó O’Ryan.
El líder de Corma profundizó en la urgencia de agilizar la logística de mitigación para proteger los activos forestales y las comunidades. “El que nuestras maquinarias puedan llegar en forma expedita y lo antes posible a focos de incendio es fundamental”, advirtió y reafirmó el compromiso de la industria para implementar protocolos estrictos de faena segura en las operaciones forestales.
Brigadistas y tecnología
El despliegue de profesionales aportados por los privados para la temporada se traduce en más de 4 mil profesionales destinados a la detección y combate, distribuidos en 395 brigadas que incluyen 262 escuadrones terrestres, 106 mecanizados y 27 helitransportados. A esto se suma una flota de 56 aeronaves, compuesta por 25 aviones AT con capacidad de descarga superior a los 3 mil litros, cuatro naves de coordinación y 27 helicópteros de diverso tonelaje que operarán desde 36 pistas y helipistas.
Las labores serán respaldadas con 3 satélites, 14 torreros, 6 centrales de despacho y 260 cámaras dotadas de inteligencia artificial que permiten la detección térmica de focos a 25 kilómetros a la redonda, durante las 24 horas del día.
Conaf en tanto, dispondrá de 319 brigadas conformadas por 3.778 efectivos, 77 aeronaves, 40 torres y 340 cámaras de televigilancia públicas.
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