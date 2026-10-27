Puerto Montt gestiona inversión de US$ 8,6 millones para reutilizar residuos de la industria del chorito
El municipio tramita el respaldo técnico de Hacienda para postular al Fondo Verde para el Clima con una iniciativa que transformará las conchas de estos moluscos en fertilizantes y bonos de carbono.
Noticias destacadas
La Municipalidad de Puerto Montt inició gestiones formales para asegurar una inversión internacional de US$ 8,6 millones orientada a la reutilización comercial de los desechos acuícolas. El objetivo es financiar el proyecto Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a través del Fondo Verde para el Clima.
Para concretar el trámite, el alcalde Rodrigo Wainraihgt solicitó a la Subsecretaría de Hacienda la emisión de una carta de no objeción. Este respaldo gubernamental es un requisito técnico indispensable para oficializar la postulación internacional.
La propuesta fue desarrollada junto al Clúster de Innovación Climática Oceánica y cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). "Esto significa traer más recursos para Puerto Montt, es reactivación económica, pero también más trabajo, y nos va dejando a la vanguardia en el plano de la innovación", destacó el jefe comunal sobre el impacto de la iniciativa.
Reutilización y reducción de emisiones
El plan apuesta en procesar directamente las 100 mil toneladas anuales de conchas de choritos que genera la industria en la región. Estos residuos se convertirán en cal y fertilizantes, creando un material rico en calcio que a su vez ayudará a mitigar la acidificación del agua de mar.
En la fase piloto, el diseño técnico del proyecto estima una captura de hasta 3 mil toneladas de CO2 anuales. Esta mitigación ambiental abrirá la puerta para la futura emisión y comercialización de bonos de carbono.
La ejecución aprovechará la infraestructura productiva ya instalada en la región. El modelo de negocios integrará a empresas del sector como Suralis, AmiChile y BioCalcios para transformar la basura industrial en un nuevo recurso económico.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Contenido recienteVER MÁS
Las claves del proyecto de fondo de fondos para capital de riesgo que ingresó el gobierno al Congreso
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
Compra de Empresas Banmédica enfrenta revés regulatorio en Colombia y Patria busca destrabar la operación
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Municipalidad de Concepción cancela contrato a constructora tras nuevo retraso en entrega de obras por remodelación de histórica Plaza Perú
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.
Rau admite que cifras de desempleo “no son buenas”, llama a parlamentarios a avanzar en sala cuna universal y la crisis se aborda en La Moneda
El ministro del Trabajo también anunció que se ingresarán nuevas medidas de adaptabilidad laboral en las próximas semanas e hizo un llamado a los empresarios a contratar trabajadores.
BRANDED CONTENT
Del laboratorio a la oficina: cómo y dónde diseñar espacios para startups científico-tecnológicas
Solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete