Puerto Montt gestiona inversión de US$ 8,6 millones para reutilizar residuos de la industria del chorito

​El municipio tramita el respaldo técnico de Hacienda para postular al Fondo Verde para el Clima con una iniciativa que transformará las conchas de estos moluscos en fertilizantes y bonos de carbono.

La Municipalidad de Puerto Montt inició gestiones formales para asegurar una inversión internacional de US$ 8,6 millones orientada a la reutilización comercial de los desechos acuícolas. El objetivo es financiar el proyecto Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) a través del Fondo Verde para el Clima.

Para concretar el trámite, el alcalde Rodrigo Wainraihgt solicitó a la Subsecretaría de Hacienda la emisión de una carta de no objeción. Este respaldo gubernamental es un requisito técnico indispensable para oficializar la postulación internacional.

La propuesta fue desarrollada junto al Clúster de Innovación Climática Oceánica y cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). "Esto significa traer más recursos para Puerto Montt, es reactivación económica, pero también más trabajo, y nos va dejando a la vanguardia en el plano de la innovación", destacó el jefe comunal sobre el impacto de la iniciativa.

Reutilización y reducción de emisiones

El plan apuesta en procesar directamente las 100 mil toneladas anuales de conchas de choritos que genera la industria en la región. Estos residuos se convertirán en cal y fertilizantes, creando un material rico en calcio que a su vez ayudará a mitigar la acidificación del agua de mar.

En la fase piloto, el diseño técnico del proyecto estima una captura de hasta 3 mil toneladas de CO2 anuales. Esta mitigación ambiental abrirá la puerta para la futura emisión y comercialización de bonos de carbono.

La ejecución aprovechará la infraestructura productiva ya instalada en la región. El modelo de negocios integrará a empresas del sector como Suralis, AmiChile y BioCalcios para transformar la basura industrial en un nuevo recurso económico.