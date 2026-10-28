Mercado Libre llega hasta el fin del mundo con nueva ruta logística a Puerto Williams, la ciudad más austral del planeta

La llegada del servicio ayudará a dinamizar la economía local, especialmente al fortalecer la infraestructura tecnológica de los sistemas de pago, lo que puede potenciar la oferta del turismo antártico, señala el director de Marketplace de la firma para Chile, Perú y Ecuador, Rafael Lira.

En tiempo de vuelo, el viaje desde Punta Arenas toma menos de una hora, pero la visita de una comitiva de Mercado Libre y Mercado Pago a Puerto Williams representó un salto cualitativo mucho mayor para los habitantes de esa localidad.

Altos ejecutivos del grupo de comercio digital y pagos electrónicos llegaron esta semana a la capital de la provincia de la Antártica Chilena para marcar el lanzamiento oficial de su nueva ruta logística a la ciudad más austral del mundo. Junto con eso, se concretó la entrega de los primeros dispositivos POS a comercios locales.

Para la empresa multinacional, la inauguración significa extender su cobertura logística desde Baja California, en México, por el norte, hasta el sur de Tierra del Fuego. Utilizando tecnología para integrar su plataforma logística a una red de proveedores nacionales y locales, la firma lanzó a mediados de 2025 el programa piloto. De este modo, comenzó a despachar envíos a través de un avión de Latam hasta Punta Arenas, donde los recibe un service partner o socio logístico, que los sube a una barcaza operada por Tapsa, y esta los traslada a Puerto Williams, donde otro proveedor los entrega a su destino final.

“Para ellos es abrir una ruta al fin del mundo. Para nosotros es la apertura de la logística antártica que teníamos pendiente (...) de las posibilidades de salir hacia el norte del país con un solo clic”, valoró el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández.

Para los cerca de 2 mil habitantes de Puerto Williams, la medida no solo significa acceder a productos y servicios de todo el mundo con tiempos de envío de cerca de 10 días, sino la posibilidad de integrarse de manera más estrecha al resto del país y su economía.

“Para ellos es abrir una ruta al fin del mundo. Para nosotros es la apertura de la logística antártica que teníamos pendiente, de las necesidades cotidianas, de las posibilidades de salir hacia el norte del país con un solo clic”, destaca el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández. “Nos va a permitir seguir consolidando la venta de productos locales hacia el resto del país con un sello austral que es el sello antártico”.

Potencial de desarrollo

El jefe comunal resaltó el potencial de desarrollo de la zona a medida que se integra a la matriz productiva nacional. Hasta hace poco, una pequeña localidad marcada por las dificultades de conectividad, Puerto Williams se está posicionando rápidamente como una plataforma de servicios para cruceros, expediciones y operaciones antárticas. La cadena de cruceros Silversea, filial de Royal Caribbean, ya está recibiendo pasajeros en su nuevo y lujoso hotel The Cormorant.

Mientras tanto, avanza la construcción de la segunda etapa de un muelle multipropósito, que a partir de 2027 permitirá recibir cruceros de hasta 240 metros de eslora para atender el turismo antártico. Paralelamente, Gasco Magallanes está construyendo una nueva planta de almacenamiento y distribución de gas licuado para reforzar el abastecimiento energético de la ciudad.

“La llegada del hotel The Cormorant es un atractivo no solamente geográfico para la zona, sino que también demuestra que empresas como Royal Caribbean han puesto los ojos en el fin del mundo y que hoy el tema turístico nace desde el continente antártico, como es Puerto Williams, para el resto de la Antártica y el resto del canal Beagle.”

Hasta ahora, la pesca, especialmente la artesanal, con la centolla, ha sido el pilar de la economía local, pero el turismo es la industria que está creciendo más rápido. “Es la competencia natural que tiene Torres del Paine en Magallanes. Dientes de Navarino es una ruta patrimonial de 54 kilómetros que nos permite mostrarle al mundo la belleza natural que tiene Puerto Williams”.

Patricio Fernández, alcalde de Cabo de Hornos.

5 mil envíos

Desde la apertura de la nueva ruta logística de Mercado Libre, la empresa ya registra más de 5 mil envíos a Puerto Williams. “Eso es sorprendente para una comunidad de poco más de 2 mil habitantes. Eso nos habla de una necesidad de productos y de precios que no se alcanzaba”, comenta el director de Marketplace para Chile, Perú y Ecuador de Mercado Libre, Rafael Lira, que llegó a la localidad junto a una comitiva del grupo para celebrar el hito y liderar encuentros con comercios y emprendedores locales.

La expectativa ahora, especialmente después de la visita, es que esa tasa de expansión siga aumentando. “Lo que hemos visto cuando abrimos un ruta, sobre todo en lugares que son de difícil acceso, es que los envíos se duplican o triplican año a año”.

Hasta ahora los paquetes prácticamente solo viajan de ida, pero la apuesta de la empresa es potenciar que agentes locales puedan también vender sus productos a través de la plataforma. “Mi expectativa es que, sobre todo en el ecosistema Mercado Libre y Mercado Pago podamos tener ojalá 100 actores distintos. Y lo bueno es que, como está integrado, alguien que tiene un POS de Mercado Pago eventualmente también es un vendedor de sus productos. Nos pasa mucho que se cruzan los dos mundos.”

El tiempo de despacho está limitado actualmente por los días de cruce de la barcaza, pero a medida que la demanda siga aumentando, Lira confía en que eso mismo potenciará el fortalecimiento de toda la cadena logística, incluyendo los operadores de última milla. “Esto tiene un efecto muy potente sobre las economías locales”, asegura el ejecutivo.

Rafael Lira, director de Marketplace de Mercado Libre para Chile, Perú y Ecuador.

Lira destaca además que la llegada del servicio a un nuevo destino tiene un doble efecto, abriendo el acceso de los habitantes a productos que no estaban disponibles, o que lo estaban, pero a precios más altos, lo que no solo beneficia a los usuarios, sino que impacta en todo el sistema productivo.

Por otra parte, aunque a corto plazo no se espera que la inauguración de la ruta se traduzca en nueva infraestructura logística local, sí espera efectos en la infraestructura del sistema de pagos, lo que puede ser particularmente positivo para el turismo antártico, permitiendo a más comercios locales atender a pasajeros extranjeros que no cuentan con pesos chilenos y procesar compras con tarjetas de otros países.