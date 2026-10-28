Senado aprueba proyecto de ley que posterga entrada en vigencia de la ley de protección de datos y avanza a la cámara baja

Por 33 votos a favor y 6 en contra, ahora la propuesta continuará su tramitación en la Cámara de Diputados.

La Sala aprobó el texto despachado por las comisiones de Constitución y Hacienda, que fijó el 15 de octubre de 2027 como nueva fecha de entrada en vigor de la ley.

Por 33 votos a favor y 6 en contra, la Sala del Senado aprobó las modificaciones al proyecto del Ejecutivo que, entre otras materias, busca postergar la entrada en vigencia - fijada para el 1 de diciembre de 2026- de la ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

Ahora la iniciativa avanza a la Cámara de Diputados para continuar su tramitación.

La Sala aprobó el texto despachado por las comisiones de Constitución y de Hacienda (esta última no introdujo modificaciones). En lo grueso, se fijó el 15 de octubre de 2027 como nueva fecha de entrada en vigencia de la normativa, en lugar del 1 de diciembre de ese año, como proponía originalmente el mensaje presidencial.

Además, la propuesta amplía de tres a cinco los integrantes del Consejo Directivo de la futura Agencia de Protección de Datos Personales, quienes durarán seis años en sus cargos, sin posibilidad de reelección y con un quórum mínimo de tres consejeros para sesionar. En tanto, establece que el consejo se renovará parcialmente cada dos años.

El subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, dijo por escrito que "valoramos la aprobación del Senado de estas nuevas condiciones para que entre en vigencia la Ley de Protección de Datos. Muy importante, porque nuestra institucionalidad en datos requiere que la agencia se constituya con anticipación a la entrada en vigencia de esta norma al 15 de octubre de 2027, para preparar el camino para ello”.

Consejo

En mayo pasado, el Senado rechazó la terna propuesta por el Presidente Kast para integrar el Consejo Directivo de la futura agencia y en junio venció el plazo legal para elegir a los consejeros, que debían estar nombrados y aprobados seis meses antes de la entrada en vigencia de la ley.

Respecto de la primera conformación del consejo de la agencia, se establece que dos integrantes ejercerán por seis años, dos por cuatro y uno por dos. La nómina deberá ser votada como una unidad y “para su aprobación se requerirá el voto favorable de dos tercios de los senadores en ejercicio”, señala el texto aprobado.

Asimismo, si el Senado rechaza una propuesta de nombramientos, el Presidente deberá presentar una nueva nómina dentro de los 15 días siguientes a la comunicación oficial del rechazo.

El proyecto también establece que la primera designación de los consejeros deberá realizarse, “a más tardar”, nueve meses antes de la entrada en vigencia de la ley, es decir, hasta el 15 de enero de 2027.

Por otro lado, los consejeros podrán recibir remuneraciones mensuales “desde la fecha en que se entiendan nombrados”, y estarán sujetos al régimen de dedicación exclusiva en sus cargos.

Amonestaciones escritas

El texto aprobado también mantiene el régimen especial de sanciones bajo el cual la agencia podrá aplicar amonestaciones escritas -sin multas pecuniarias- para las empresas de menor tamaño, durante los primeros 12 meses luego de la entrada en vigencia de la ley.

Este punto se modificó en la Comisión de Constitución, donde se descartó extender este período de gracia a empresas de todos los tamaños, como planteaba originalmente el proyecto del Ejecutivo.