Desgaste, informes de EY y un choque con el director laboral: la trama detrás de la salida de Julio Friedmann de ENAP

El directorio de la estatal convocó para el jueves una sesión extraordinaria para analizar la actuación de la administración en el caso de la SMA. Esa misma mañana, el gerente general presentó una carta de renuncia de más de dos carillas. Detrás de su salida se acumulaban meses de tensiones: el caso del PPDA, la compleja negociación con los trabajadores contratistas, inconsistencias en los informes de EY y un enfrentamiento con el director laboral.

La tabla de la sesión extraordinaria N°1.333 del directorio de ENAP, realizada este jueves –y que fue citada la semana pasada- tenía un solo punto relevante: analizar la actuación de la administración por caso SMA. Pero el máximo ejecutivo ese mismo día en la mañana hizo llegar a la mesa una carta de más de dos carillas en la que presentaba su renuncia . El directorio la aceptó y acordó que seguirá en funciones hasta el 5 de febrero de 2027, mientras se desarrolla el proceso de búsqueda de su sucesor, según informó la empresa a la CMF.

En la lectura de quienes han conocido la trama de estos meses, Friedmann se fue desgastando en el cargo, porque desde enero, la compañía ha tenido que preocuparse más de apagar incendios de la gestión. Entre esos incendios se menciona la formulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por la entrega de información falsa sobre emisiones de azufre en el marco del PPDA de Concón, Quintero y Puchuncaví, que reabrió la discusión de diciembre de 2025 y enero de 2026.

A esto se sumó una negociación "bastante intensa" –que aún no termina- con las federaciones de trabajadores contratista. Ya cerraron tres acuerdos pero falta uno con una de las federaciones de Aconcagua –la más grande- que no quiere perder beneficios, ya que en la negociación anterior aumentaron los costos un 47% y eso quieren mantenerlo.

Aunque la decisión de dar un paso al lado se concretó esta semana, fuentes señalan que desde hace varias semanas distintos directores venían conversando con Friedmann sobre su continuidad, consultándole si estaba en condiciones de seguir en el cargo. Si bien niegan haberle solicitado la renuncia, otras fuentes aseguran que en los últimos días se le planteó directamente que debía evaluar su dimisión.

La salida terminó siendo, en palabras de un conocedor del proceso, "una renuncia acordada", tras negociarse los casi tres meses que permanecerá en el cargo.

Las diferencias con el directorio venían de antes, y el foco estaba en el PPDA. Según relata una fuente, la postura pública de Friedmann de sostener que no sabía de las irregularidades y que apenas se enteró las llevó a la mesa del directorio, comenzó a tensionar la relación. Según las presentaciones que han hecho varios de los ejecutivos desvinculados por la eventual manipulación de datos entregados a la SMA, en sus demandas laborales, las presentaciones de la gerencia de Medio Ambiente llegaban al gerente general, quien las debía remitir al comité de directores que veía los temas ambientales.