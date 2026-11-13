Desgaste, informes de EY y un choque con el director laboral: la trama detrás de la salida de Julio Friedmann de ENAP
El directorio de la estatal convocó para el jueves una sesión extraordinaria para analizar la actuación de la administración en el caso de la SMA. Esa misma mañana, el gerente general presentó una carta de renuncia de más de dos carillas. Detrás de su salida se acumulaban meses de tensiones: el caso del PPDA, la compleja negociación con los trabajadores contratistas, inconsistencias en los informes de EY y un enfrentamiento con el director laboral.
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En la lectura de quienes han conocido la trama de estos meses, Friedmann se fue desgastando en el cargo, porque desde enero, la compañía ha tenido que preocuparse más de apagar incendios de la gestión. Entre esos incendios se menciona la formulación de cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por la entrega de información falsa sobre emisiones de azufre en el marco del PPDA de Concón, Quintero y Puchuncaví, que reabrió la discusión de diciembre de 2025 y enero de 2026.
A esto se sumó una negociación "bastante intensa" –que aún no termina- con las federaciones de trabajadores contratista. Ya cerraron tres acuerdos pero falta uno con una de las federaciones de Aconcagua –la más grande- que no quiere perder beneficios, ya que en la negociación anterior aumentaron los costos un 47% y eso quieren mantenerlo.
Aunque la decisión de dar un paso al lado se concretó esta semana, fuentes señalan que desde hace varias semanas distintos directores venían conversando con Friedmann sobre su continuidad, consultándole si estaba en condiciones de seguir en el cargo. Si bien niegan haberle solicitado la renuncia, otras fuentes aseguran que en los últimos días se le planteó directamente que debía evaluar su dimisión.
La salida terminó siendo, en palabras de un conocedor del proceso, "una renuncia acordada", tras negociarse los casi tres meses que permanecerá en el cargo.
Los informes de EY y el choque con "Cachorro" Díaz
Fuentes al interior de firma también señalan que un factor fue clave en el último tiempo: las inconsistencias que habría detectado entre los informes de las investigaciones internas que EY realizó en abril y junio de este año realizados con la información entregada por la Gerencia de Ética y Cumplimiento y que, en una versión preliminar, levantó una serie de dudas.
Según fuentes internas, las explicaciones que se pidieron sobre estas inconsistencias no resultaron convincentes.
El último ingrediente fueron los despidos. Hace pocas semanas se desvinculó al abogado que llevaba los juicios de la empresa, el más antiguo y conocedor de la refinería. En el directorio la decisión cayó mal, porque ENAP se encamina a un nuevo frente judicial y no había un plan B para su defensa. Ese día, el director representante de los trabajadores, Nolberto "Cachorro" Díaz, llegó hasta la oficina de Friedmann a exigir explicaciones. Fuentes internas describen el encuentro como muy duro y que habría pavimentado su salida, apenas 4 meses después de haber sido ratificado.
Sobre este último punto también hay discrepancias. Indican fuentes cercanas al directorio que Friedmann nunca fue ratificado por el directorio, pese a que un comunicado de prensa emitido por la compañía el 6 de junio señalaba en su titular: “Directorio ratifica a Julio Friedmann como gerente general de Enap” y que en su primer párrafo indicaba: “Tal como lo expresó ayer el presidente de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), Cristián Muga, la administración cuenta con la confianza del Directorio y el gerente general, Julio Friedmann, continuará encabezando el equipo ejecutivo”. A mayor abundamiento, el comunicado terminaba con la siguiente frase de Cristián Muga, presidente del Directorio: “Desde el Directorio, creemos que Julio Friedmann es la persona adecuada para liderar la administración en este período”.
Según cercanos al directorio Friedmann nunca fue ratificado y que -incluso- en las actas no hay constancia de ello.
Consultado el ejecutivo sobre las razones de su salida, declinó entregar información.
Luces y sombras
Lo que está fuera de discusión es que Friedmann deja una empresa financieramente más sólida. Con los resultados a septiembre, ENAP suma seis años consecutivos de utilidades, cuatro de ellos bajo su gestión, y acumula ganancias por US$ 1.112 millones en los primeros nueve meses de 2026. La deuda se redujo de US$ 4.571 millones a fines de 2022 a US$ 3.007 millones, mientras que la producción aumentó de 9 a 12 millones de metros cúbicos entre 2022 y 2025. A ello se suma la expansión de la estatal en Ecuador, con la adquisición de Pluspetrol Ecuador por US$ 207 millones.
Sin embargo, su salida también deja flancos abiertos: los cargos gravísimos formulados por la SMA, la desvinculación de 16 ejecutivos, los retrasos en la planta de hidrógeno verde de Cabo Negro y los cuestionamientos por las utilidades de la estatal en medio del alza de los precios de los combustibles.
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