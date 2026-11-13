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Desgaste, informes de EY y un choque con el director laboral: la trama detrás de la salida de Julio Friedmann de ENAP

El directorio de la estatal convocó para el jueves una sesión extraordinaria para analizar la actuación de la administración en el caso de la SMA. Esa misma mañana, el gerente general presentó una carta de renuncia de más de dos carillas. Detrás de su salida se acumulaban meses de tensiones: el caso del PPDA, la compleja negociación con los trabajadores contratistas, inconsistencias en los informes de EY y un enfrentamiento con el director laboral.

Por: B. Vásquez y S. Burgos

Publicado: Viernes 13 de noviembre de 2026 a las 20:00 hrs.

ENAP renuncia
Foto: Julio Castro.

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