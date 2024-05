Tom Goodwin analiza la evolución de la industria publicitaria en la era de la IA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El próximo 14 de mayo, el consultor experto en marketing, Tom Goodwin, se presentará en Chile para abordar el futuro de la publicidad en la era digital, en una nueva edición del AAM Media Day organizado por la Asociación de Agencias de Medios de Chile.

A días de su exposición, el profesional nos entrega su visión sobre el estado actual de las marcas y cómo quienes forman parte de esta industria deben abordar este escenario en donde la Inteligencia Artificial (IA) ha tomado un rol preponderante.



El especialista destaca la importancia que adquieren los atributos humanos en este contexto: “Del mismo modo que ser un arquitecto no es sólo dibujar casas bonitas, trabajar en publicidad no es solamente hacer imágenes y videos. Lo que nosotros hacemos es una mezcla de ideas creativas y saltos de fe, representando al consumidor en discusiones con el cliente y desarrollando estrategias de negocios que permitan a las compañías crecer”.



En ese sentido, añade que “para hacer todo esto necesitamos empatía, imaginación, coraje, creatividad, relaciones personales y todas estas cosas son elementos que los computadores no hacen bien y las personas sí”.



El desafío de la regulación



Goodwin también se refirió a los retos éticos que puede significar para la industria trabajar con la IA teniendo en cuenta la falta de regulación asociada a esta herramienta. Al respecto, enfatiza en que todavía estamos en una etapa muy incipiente en cuanto a la implementación de esta tecnología: “Estamos en los primeros días donde hay experimentación, rompimiento de reglas y las personas están definiendo los límites de la regulación y la aceptabilidad moral”.



“Hay enormes debates sobre la propiedad intelectual y quién es el dueño de la producción de los LLMs (modelos de lenguaje de gran tamaño) y las imágenes creadas por softwares. Habrá discusiones sobre los sesgos y cómo combatirlos”, declara. Entendiendo este escenario, el experto agrega que “necesitaremos estar al tanto de los riesgos de seguridad y considerar la amenaza de que la IA se vuelva tan capaz y compleja que no podamos entenderla”.



“La única manera de abordar estos desafíos es estar conscientes, preparados para tener discusiones abiertas e informadas, y encontrar procesos y procedimientos legales para liberar el poder de la IA en beneficio de la mayoría de las personas, de una manera segura y respetuosa”, sentencia.



¿Cuánto ha cambiado la industria?



A pesar de la irrupción de estas nuevas herramientas, Goodwin asegura que los cambios que ha visto dentro de la industria no han sido sustanciales: “Estoy realmente sorprendido por lo poco que se ha avanzado (...) Tendemos a tomar los procesos, formatos y técnicas del pasado y los complementamos con un poco de tecnología”.



“Lo que realmente necesitamos hacer es unirnos, en torno a los consumidores y no a nuestras disciplinas, y producir ideas audaces y convincentes sobre el poder de lo que ahora es posible”, explica.



Asimismo, señala que “la tecnología no tiende a cambiar el comportamiento de la gente, más bien lo exagera”. Al respecto, explicó que esta exacerbación se debe a que existen mayores medios que les permite a las personas exteriorizar sus conductas: “La gente siempre ha querido expresarse, conectar con otros, transmitir quiénes son y hoy tenemos formas de hacerlo a todo el planeta y en segundos”.



El AAM Media Day, en donde Tom Goodwin será el principal speaker, tendrá lugar el próximo 14 de mayo en el Hotel W de Santiago, desde las 08:30 hasta las 13:00 horas. Las entradas se encuentran disponibles en www.aammediaday.cl.