Kamala Harris suma respaldos clave en jornada marcada por su primer acto de campaña

El exPresidente y candidato republicano, Donald Trump, sostuvo la jornada de este martes que estaría dispuesto a tener un debate con Kamala Harris, la actual vicepresidenta y única carta del partido Demócrata.

En una llamada con periodistas, según Bloomberg, dijo que le gustaría hacerlo, que sería “importante” y que, incluso, “estaría dispuesto a participar en más de un debate”.

Esto, en el contexto que después del debate de fines de junio con el mismo Presidente Joe Biden, ambos candidatos tenían prevista otra conforntación televisada en septiembre, organizado por ABC News. Este evento fue programado antes de que Biden anunciara su retiro de las elecciones el domingo pasado.

Sin embargo, Trump mencionó que no está entusiasmado con que el canal sea el anfitrión y que no participaría, en circunstancias que anteriormente había asegurado que prefería a una cadena de televisión conservadora como Fox News. Desde la campaña de Kamala Harris no respondieron de inmediato ante una solicitud de comentarios.