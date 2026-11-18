La compañía detrás del asistente de inteligencia artificial Claude fijó el precio de sus acciones por encima del rango previsto, tras una fuerte demanda de los inversionistas. La operación se complementará con una colocación privada de US$ 26.000 millones respaldada por gigantes tecnológicos como Nvidia, Microsoft y Google.

Anthropic, una de las principales compañías de inteligencia artificial (IA) del mundo, concretó este miércoles una histórica salida a bolsa en Estados Unidos, con la que logró recaudar US$ 81.000 millones y alcanzar una valoración de aproximadamente US$ 1,49 billones (millones de millones). La operación confirma el apetito de los inversionistas por el negocio de la IA, pese a las crecientes dudas sobre la sostenibilidad de las multimillonarias inversiones que está realizando la industria tecnológica.

La empresa, fundada hace apenas cinco años y conocida por desarrollar el asistente de IA Claude, fijó el precio de sus acciones en US$ 83, por encima del máximo de US$ 78 que había establecido inicialmente, tras recibir una fuerte demanda de inversionistas institucionales y minoristas.

Según informó Financial Times, la compañía también decidió aumentar el número de acciones ofrecidas, ampliando el tamaño de una operación que la situará entre las mayores empresas que cotizan en los mercados estadounidenses.

Los títulos de Anthropic comenzarán a negociarse este jueves en el Nasdaq, bajo el símbolo bursátil ANT.

Pero la operación no termina ahí. En paralelo a su debut bursátil, la firma planea captar otros US$ 26.000 millones mediante una colocación privada entre socios estratégicos, incluidos Nvidia, Microsoft y Google.

La recaudación total de Anthropic, de al menos US$ 107.000 millones, supera el récord de la salida a bolsa de SpaceX, que recaudó US$ 86.000 millones.

La apuesta por la IA pese a las dudas

El debut bursátil de Anthropic se produce en un momento especialmente complejo para las empresas tecnológicas estadounidenses, que han enfrentado fuertes caídas en las últimas semanas ante las preocupaciones sobre el ritmo de expansión de los centros de datos y la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

El índice Nasdaq 100 acumula una caída de 13% desde su máximo de comienzos de octubre, mientras que varios fabricantes de chips y gigantes tecnológicos que han liderado el auge de la IA figuran entre los más castigados por los inversionistas.

A este escenario se sumó la salida de Jensen Huang de la dirección ejecutiva de Nvidia la semana pasada, un episodio que profundizó la incertidumbre en un sector que ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico estadounidense en los últimos años.

Pese a ello, los inversionistas apostaron por Anthropic, aunque con expectativas más moderadas que las que existían hace algunos meses.

Durante el verano boreal, el mercado llegó a anticipar que la compañía podría alcanzar una valoración de US$ 2 billones. Sin embargo, los retrasos en el proceso de salida a bolsa, iniciado de manera confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés) en junio, redujeron esas proyecciones.

La operación también refleja la disposición del mercado a financiar empresas que todavía registran pérdidas significativas. Anthropic acumuló pérdidas operativas de US$ 1.300 millones durante los primeros nueve meses de 2026, según los antecedentes publicados por Financial Times.

Una apuesta de US$ 900.000 millones

Los recursos obtenidos permitirán a Anthropic fortalecer su posición financiera y financiar sus ambiciosos planes de expansión.

Con la operación, la compañía dispondrá de más de US$ 200.000 millones en su balance, que pretende destinar principalmente a capacidad computacional para entrenar y operar sus modelos de inteligencia artificial.

La firma ha delineado un programa de inversiones en infraestructura tecnológica por US$ 900.000 millones hasta 2045, una apuesta que refleja la magnitud de los recursos necesarios para competir en el desarrollo de sistemas avanzados de IA.

Según sus inversionistas, Anthropic espera evitar nuevas emisiones de acciones y buscar una calificación crediticia de grado de inversión lo antes posible, con el objetivo de recurrir al mercado de deuda para financiar sus futuras necesidades de capital.

La compañía también ha buscado diferenciarse de sus competidores por su discurso sobre la seguridad de la inteligencia artificial.

En el prospecto entregado a los inversionistas, Anthropic planteó que sus decisiones empresariales no estarán guiadas exclusivamente por la rentabilidad financiera, sino también por consideraciones de interés público, una visión que ha defendido su director ejecutivo, Dario Amodei.