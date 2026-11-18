El mercado chileno resintió además el persistente auge del dólar global y una profunda caída en los precios del cobre. De hecho, varios commodities sufrieron ventas, contribuyendo al descenso de los índices bursátiles de toda Latinoamérica.

La Bolsa de Santiago se fue para abajo este miércoles, día en que el entorno de los commodities se mostró desafiante, la actividad del país se contrajo más de lo previsto y las perspectivas de resultados que ofreció SQM fueron desalentadoras.

El MSCI IPSA retrocedió 1,1% a 10.362,70 puntos, profundizando su mal desempeño de la víspera. La acción de SQM-B (-3,9%) tuvo la mayor caída del índice y, por su alta ponderación, lo presionó de forma relevante hacia abajo. No solo eso: de los 31 papeles del IPSA, fueron 27 los que cerraron en rojo.

Atención al litio

Ya se sabía que sus resultados crecieron de forma estratosférica en el tercer trimestre. Pero SQM reportó utilidades de US$ 1,91 por acción, por lo que no logró ajustarse a los US$ 1,97 del consenso de Bloomberg. La sorpresa a la baja se originó en los ingresos por venta, pasando por el Ebitda antes de llegar hasta la última línea del productor de litio y nutrición vegetal.

En todo caso, "el mercado reaccionó mal más por lo que viene que por lo que pasó", según dijo a DF el analista de Renta Variable en MBI Corredores de Bolsa, Horacio Herrera. "El trimestre quedó un poco bajo el consenso (cerca de 7% menos de Ebitda), sobre todo porque bajó el precio del litio. Pero lo que realmente pesó fue que la administración avisó que el precio del cuarto trimestre será bastante menor, recortó el crecimiento de nutrición vegetal de especialidad y no dio ninguna buena noticia que lo compensara", explicó.

De acuerdo con Herrera, "el mercado entendió que estos resultados seguirán bajando mientras el litio se mantenga cerca de su costo". Aunque rescató que el precio actual de la acción "ya descuenta un litio muy bajo", a la vez que "SQM sigue teniendo márgenes amplios".

El mercado chileno resintió además el persistente auge del dólar global y una profunda caída en los precios del cobre. De hecho, varios commodities sufrieron ventas, contribuyendo al descenso de los índices bursátiles de toda Latinoamérica: el Peru Select se hundió 3,9%, el colombiano Colcap perdió 1,5% y el brasileño Bovespa cayó 1,2%.

Chile recibió también la noticia de que el PIB disminuyó 1,1% en el tercer trimestre, versus la caída de 0,8% a la que habían apuntado las estimaciones de consenso. Solo la minería le restó dos puntos porcentuales completos a la variación interanual, destacando por lejos como la contribución más negativa entre los sectores.

En otros temas de la temporada de resultados, Salfacorp (-1,5%) siguió en rojo tras haber publicado finalmente sus números completos de julio-septiembre. La acción inició una importante racha de caídas la semana pasada, por el reconocimiento de un impacto de casi $ 30 mil millones en su resultado atribuible al joint venture que opera en el proyecto Nueva Centinela de Antofagasta Minerals.

Por otro lado, las acciones de Ripley (-0,1%) se mostraron resilientes en la jornada, después de que la empresa informara un crecimiento de utilidades que superó las expectativas generales del mercado.

Pensando en IA

Al cierre de Wall Street, el Dow Jones se replegó 1,1% y el S&P 500 bajó 0,2%, mientras que el Nasdaq subió 0,4%. Las bolsas europeas cotizaron también a la baja, mientras que Asia vio desempeños mixtos.

Aunque sus resultados fueron más sólidos de lo previsto, Nvidia (-2,9%) profundizó su mala racha, ya que el productor de chips sigue enfrentado la crisis de liderazgo que siguió a la inesperada renuncia de Jensen Huang a su histórico cargo de CEO.

Los inversionistas se preparan ahora para la esperada oferta pública inicial (OPI) de Anthropic, agendada para este jueves. Inicialmente, la empresa estimó un rango de precios de US$ 70 a US$ 78 por acción, pero, según reportes, lo elevó a entre US$ 80 y US$ 85. La valorización se resolverá en la tarde de este mismo miércoles.

La alta política también ha mantenido atentos a los inversionistas, mientras se celebra la cumbre APEC en Shenzhen, en la que el Presidente chino, Xi Jinping, ya mantuvo conversaciones con Donald Trump y Vladimir Putin, de acuerdo con CNBC, adelantando parte de la histórica reunión trilateral que se tenía prevista para este jueves.

Las tasas largas de EEUU se mantuvieron a la baja, y las de corto plazo sin variación relevante. Durante la tarde, las minutas de la Reserva Federal confirmaron lo manifestado públicamente en días recientes por los funcionarios del banco central, quienes contemplan varias alzas de tasas de interés hacia adelante.