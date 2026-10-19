Latinoamérica lidera el crecimiento internacional de Delta con alza de 22% en ingresos unitarios
La aerolínea estadounidense registró un aumento de 14% en sus ingresos por pasajeros en la región, hasta US$ 867 millones, pese a reducir 6% su capacidad aérea.
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América Latina encabezó el crecimiento de los ingresos unitarios entre los mercados internacionales de Delta Air Lines durante el tercer trimestre de 2026. La región registró el mayor avance porcentual en este indicador, en un escenario marcado por una reducción de la capacidad aérea y un aumento de los ingresos por pasajeros.
De acuerdo con los resultados financieros de la compañía, los ingresos por transporte de pasajeros en Latinoamérica alcanzaron los US$ 867 millones entre julio y septiembre, un aumento de 14% frente al mismo período del año anterior.
El desempeño se produjo mientras la capacidad aérea de Delta en la región disminuyó 6%, en tanto los ingresos unitarios, indicador que mide la facturación por pasajeros en relación con los asientos disponibles y la distancia recorrida, aumentaron 22%.
Con estas cifras, América Latina encabezó el crecimiento de los ingresos unitarios entre los mercados internacionales de Delta, superando el avance de 11% registrado en las rutas transatlánticas y el 5% observado en las operaciones transpacíficas.
El desempeño regional también estuvo por encima del crecimiento de 12% que registraron los ingresos unitarios del conjunto de las operaciones internacionales de la compañía.
Durante la presentación de resultados ante analistas, el vicepresidente ejecutivo y director comercial de Delta, Joe Esposito, destacó el desempeño de las operaciones internacionales, lideradas por América Latina en términos de crecimiento de ingresos unitarios.
La compañía atribuyó el avance general de sus ingresos a la fortaleza de la demanda y a una estrategia de capacidad más moderada, orientada a mejorar los márgenes y la rentabilidad de sus operaciones.
El desempeño de Delta en América Latina coincide con los cuatro años de su alianza estratégica con Latam Airlines, puesta en marcha en octubre de 2022 para fortalecer la conectividad entre Sudamérica y Norteamérica.
Entre octubre de 2022 y julio de 2026, ambas aerolíneas transportaron conjuntamente a 17,4 millones de pasajeros, en el marco de una operación que actualmente contempla 28 rutas entre ambas regiones.
La asociación abarca distintos mercados sudamericanos, entre ellos Brasil, Chile, Colombia y Perú, y forma parte de la estrategia de conectividad internacional de Delta.
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