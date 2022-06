Diversidad sexual y de género en los espacios laborales

Karina Cisterna Muñoz, (ella / she), Directora Ejecutiva de AHA Inclusión

Junio es el mes del orgullo LGBTI+ (personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, entre otras), en que conmemora la toma de conciencia de la violencia y discriminación hacia la comunidad LGTBI+. Esta fecha nace a partir de los disturbios de Stonewall (Nueva York, Estados Unidos) de junio 1969, que marcaron el movimiento activista de personas LGBT+.

Pero, después de 53 años, ¿es necesario seguir conmemorando? Lamentablemente sí. En la mayoría de los países la protección frente a la discriminación por motivos de orientación sexoafectiva e identidad de género es insuficiente. Especialmente en el espacio laboral, las personas del colectivo LGBTI+ no tienen espacios seguros y libres de discriminación, donde las personas sientan que pueden ser quienes realmente son, sin ocultarse.

En mi experiencia al liderar talleres de diversidad e inclusión, siempre me preguntan si tener un espacio libre de discriminación o seguro significa “meterme en la vida privada de las personas”. La respuesta es no, no es meternos en la vida privada, pero sí es hacernos responsables desde las empresas de generar espacios de respeto.

En temáticas de diversidad LGBTI+, a veces pareciéramos olvidar que las personas no podemos dejar fuera de la oficina quienes somos, nuestra identidad, a quienes amamos y cómo se compone nuestra familia. Por ello, promover espacios seguros significa que todos y todas tengamos la suficiente confianza para poder mostrar nuestra diversidad; para que, por ejemplo, cuando hablamos en el almuerzo laboral de lo que hicimos un fin de semana, no estemos con una sobrecarga mental por tener que ocultar la orientación sexoafectiva o la identidad de género.

Nuestro rol desde las empresas, en particular desde el liderazgo, es valorar las diferencias que todas las personas tenemos, y que todas puedan sentir que pertenecen, tal como son.

¿Cómo podemos generar espacios amigables y que valoren la diversidad LGBTI+, en el caso que no seamos parte del colectivo? ¿Cómo podemos ser aliados y aliadas?

Desde mi experiencia, podemos:

Participar de ambientes diversos, visibilizando aquello que nos distingue y nos hace únicos/as.

Identificar y trabajar en nuestros propios sesgos inconscientes, que todas las personas tenemos, pero que necesitamos conocer.

Usar nuestros pronombres de manera visible (pie de firma, LinkedIn, Instagram, etc.)

Declarar abiertamente nuestra posición de NO discriminación por orientación sexoafectiva e identidad de género.

Nuestro rol es movilizar la dignidad y respeto de todas las personas, y esto lo podemos hacer incluso en el día a día. Por un orgullo, que no sea solo en junio, necesitamos comprometernos y auto-educarnos.