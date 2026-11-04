SII acelera la implementación de la Ley de Reconstrucción. El Servicio de Impuestos Internos (SII) marcó un importante hito en el marco de la implementación de la Ley de Reconstrucción. El organismo publicó para consulta pública del mercado una serie de circulares para aplicar algunos de los principales cambios al sistema tributario que considera la ley, tras ser publicada en el Diario Oficial el pasado 17 de octubre.

Ana Botín de Santander: "Chile está sentando las bases para acelerar el crecimiento y la inversión". Ad portas de iniciar una visita a nuestro país -que se extenderá por dos días a inicio de la próxima semana-, la presidenta del grupo Santander, Ana Botín, delineó los planes de la entidad y recogió la invitación a invertir que le hizo el Presidente José Antonio Kast. En el marco del XXII Encuentro Santander-América Latina, Botín sostuvo que la principal estrategia para la operación en Chile y la región es "ser la mejor plataforma global de servicios financieros".

Hacia dónde va el dólar. A partir de la histórica victoria legislativa del Partido Demócrata, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 970,49 lo que implica una fuerte caída de $ 11,27 respecto al cierre del martes. Los precios del cobre se estabilizaban, y el petróleo Brent caía 10% por debajo de los US$ 100 por barril.

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