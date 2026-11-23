Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Kast reconoce “emergencia” laboral + Huang vuelve a ser CEO de Nvidia + Dólar retrocede
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Kast reconoce "emergencia" laboral. Tras el consejo de gabinete de los lunes, el Presidente José Antonio Kast admitió que, si bien se está avanzando en materia de seguridad y medidas de alivio financiero, el empleo aún es un tema pendiente. Por ello, aseguró que “vamos a poner más fuerza en lo que es el modo de empleo”.
Nvidia vuelve a nombrar a Jensen Huang como presidente ejecutivo. Nvidia anunció el lunes que vuelve a nombrar a Jensen Huang presidente ejecutivo, con efecto inmediato. Las acciones de Nvidia se dispararon más de un 33% tras conocerse la noticia. La decisión de la empresa de recuperar a Huang supone un giro radical respecto a la decisión tomada por su directorio apenas unos días antes, en la que se descartaba su regreso.
Cómo inicia el dólar la semana. En momentos en que los inversionistas de renta variable recuperan una parte de la confianza perdida en torno a la inteligencia artificial (IA), el dólar se cotiza a esta hora en los $ 1.016,65 lo que implica un retroceso de $ 6,60 respecto al cierre del viernes. Mientras que el cobre transado en Londres subía 4% a US$ 5,73 por libra.
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