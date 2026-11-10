Mercado vuelve a recortar proyección de PIB y ahora anticipa que la economía chilena no crecerá. El mercado volvió a recortar sus perspectivas de crecimiento para la economía chilena, abriéndose a la posibilidad de que la actividad no se expanda durante este año. Así lo muestran los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), publicados por el Banco Central este martes, ya que los consultados recortaron en tres décimas sus apuestas para el Producto Interno Bruto (PIB) para este año, situándolas en una nula variación.

GasAndes sella contratos por hasta 35 años y marca hito en transporte de gas argentino a Chile. Un hito se alcanzó en medio de la relación energética entre Chile y Argentina. Se trata del salto que selló GasAndes al lograr -en su primer open season en territorio argentino desde la construcción del gasoducto- la colocación en contratos firmes entre el 50% y el 100% de la capacidad disponible, con plazos de entre 10 años y hasta 35 años, el más largo de su historia.

Los vaivenes del dólar. Los últimos datos de inflación de Estados Unidos están reforzando las apuestas a una política más restrictiva de la Reserva Federal (Fed) y el dólar se cotiza en Chile a esta hora en los $ 981,29 lo que implica un alza de $ 10,28 respecto al cierre del lunes. Mientras que el cobre transado en Londres retrocedía 1%.

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