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Quiroz contra impugnaciones a cambios en la OGUC + Bolsonaro llega a Miami tras huir de Brasil + Sube el dólar
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Quiroz contra impugnaciones a cambios a la OGUC. En su debut ante la concurrida audiencia de empresarios en Enade 2026, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, arremetió contra parlamentarios, alcaldes y gobernadores que impugnaron ante el Tribunal Constitucional (TC) las modificaciones que promueve el Ejecutivo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC).
Bolsonaro aterriza en Miami tras huir de Brasil. Tras ser derrotado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, el excandidato y senador del Partido Liberal Flávio Bolsonaro cruzó con su familia por tierra a Argentina y abordó un vuelo privado desde Puerto Iguazú, donde tomó un avión que los llevó a Estados Unidos tras una escala en Guayaquil. La presencia de un asesor del Presidente Javier Milei en Misiones al momento del despegue alimenta las sospechas sobre una eventual participación de la Casa Rosada en su fuga.
¿Y el dólar? Luego de que el Banco Central de Chile mantuvo su tasa de interés referencial pero endureció su postura restrictiva y a la espera del anuncio de la Fed, el dólar cotiza a esta hora en $987,6, con un alza de $2,7 desde el cierre del martes. El futuro de cobre Comex negociaba a US$ 6,67 por libra, con un alza de 0,3%.
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