Dólar cierra al alza cerca de $ 990 tras comentarios de Warsh que impulsaron hasta 5% al principal rendimiento del Tesoro
La decisión de la Fed llega poco antes del 3 de noviembre, día en que EEUU tendrá sus elecciones legislativas de mitad de mandato. Los mercados monetarios siguen esperando que el banco central suba las tasas en la reunión de diciembre.
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Para abajo y arriba se fue el dólar este miércoles. Primero estuvo la postura más restrictiva del Banco Central de Chile en su reunión de política monetaria, y poco después la tensión antes del anuncio de la Reserva Federal (Fed) y la conferencia de prensa de su presidente, Kevin Warsh. Esta última selló el alza del tipo de cambio, aunque fue en horas de baja liquidez.
La paridad dólar-peso cerró a $ 989, lo que representa un aumento de $ 4,1 en las pantallas de Bloomberg, y contrasta con el descenso hasta $ 978 que se vio en los primeros negocios de la jornada.
La curva de rendimientos del Tesoro estadounidense se empinó, con una caída de 3,5 puntos base (pb) a dos años plazo, y alzas de 3,7 pb y 5,4 pb en las respectivas tasas a 10 y 30 años. Así, el rendimiento a 10 años retomó la marca de 5%. Mientras, con el petróleo al alza, el dollar index marcó una baja de 0,2% y el cobre Comex se fue para arriba.
Niveles y niveles
¿Por qué cerró al alza el dólar-peso? "Viéndolo desde el punto de vista técnico, había un nivel hacia abajo y el tipo de cambio lo rompió, con lo que salieron compradores. Esta compra se agudizó antes de la decisión de la Fed y se activaron órdenes stop-loss", dijo a DF el head of FX de Vector Capital, Vicente Scarneo.
La paridad local venía de cerrar a la baja este martes, pues las ventas de dólares se han multiplicado desde que rozó los $ 1.000 en las primeras transacciones de la semana.
Este miércoles, la Fed publicó su comunicado a las 15:00 horas (Chile), y la conferencia de Warsh empezó media hora después, por lo que todo transcurrió en un horario de escasos montos transados a nivel local.
La Fed mantuvo su tasa clave en el rango de 3,75%-4%, y el comunicado tampoco sorprendió. Pero las tasas cortas pasaron de alzas a caídas mientras Warsh hablaba de transitar a un régimen de menos reuniones de política a partir de 2027, y las tasas largas subieron a máximos de la jornada una vez que destacó los factores en línea con un mayor crecimiento futuro.
La decisión llega poco antes del 3 de noviembre, día en que Estados Unidos tendrá sus elecciones legislativas de mitad de mandato. Los mercados monetarios siguen esperando que la Fed suba las tasas en la reunión de diciembre.
De acuerdo con Scarneo, "podríamos pensar en que el tipo de cambio abra este jueves con un precio más bajo respecto del cierre, pero va a depender de cómo lo tomen las bolsas asiáticas y de la evolución del tema de Irán. Muy importantes también serán los resultados de Alphabet y Microsoft, porque los temores sobre el crédito en la IA siguen siendo lo más relevante en términos generales".
Halcones chilenos
Previamente, el Banco Central de Chile anunció en la tarde de este martes que mantuvo la tasa clave en 4,5%, algo que estuvo también en línea con lo esperado por el mercado. Sin embargo, el ente liderado por Rosanna Costa hizo hincapié en que los riesgos inflacionarios han aumentado significativamente.
BBVA sostuvo temprano que este sesgo restrictivo "podría prestar un ligero respaldo al peso chileno", pero advirtió que "la divisa continúa bajo presión por el entorno exterior y la falta de una protección general por carry (retorno de interés), lo que probablemente impedirá una recuperación de mayor calado a corto plazo".
Las tasas swap nominales vieron alzas de hasta 10 pb, mientras los operadores pasaban a descontar casi 40% de probabilidad de que el Central anuncie un aumento de 25 pb sobre la tasa clave en su próxima reunión, la de diciembre, y dieron por descontado que este ajuste llegará a más tardar en enero de 2027, según el modelo de Bloomberg.
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