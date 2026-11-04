Subsecretaria Estévez encabeza nuevo encuentro con exautoridades de la Subrei por proyecto de screening de inversiones

La instancia se enfocó en el trabajo que está desarrollando el gobierno para diseñar un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras.

Este miércoles, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, se reunió en la Cancillería con sus antecesores en la institución con el objetivo de abordar los avances del gobierno en eldiseño de un mecanismo de revisión de inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional, conocido internacionalmente comoinvestment screening.

La instancia contó con la participación de exautoridades de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon), así como de quienes se desempeñaron en la institución tras su transformación en la actual subsecretaría, en 2019.

En concreto, estuvieron presentes el embajador Juan Salazar; el exministro y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Carlos Furche; el exministro y exjefe de la Direcon, Jorge Bunster; y la exsubsecretaria de Hacienda y de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza. De manera virtual participaron el exsubsecretario Rodrigo Yáñez y la exdirectora de Direcon, Paulina Nazal.

Durante la cita, Estévez presentó los principales lineamientos del Ejecutivo en esta materia, destacando que la propuesta busca dotar al Estado de una herramienta acotada para evaluar determinadas operaciones de inversión cuando puedan involucrar riesgos para la seguridad nacional, garantizando a su vez la apertura de Chile a la inversión extranjera y un entorno regulatorio predecible.

Actualmente, la propuesta legislativa continúa en elaboración y se contempla que se presente ante el Congreso durante los próximos meses.

“Chile necesita abordar esta discusión con una mirada propia, técnica y de largo plazo. La inversión extranjera ha sido y seguirá siendo fundamental para nuestro desarrollo, por lo que cualquier mecanismo que diseñemos debe ser capaz de resguardar la seguridad nacional sin perder las condiciones de apertura, certeza y confianza que han caracterizado a nuestro país”, señaló la subsecretaria.

Cabe señalar que esta discusión se enmarca en una tendencia internacional que ha cobrado fuerza desde la década de 1990. Mientras que a comienzos de ese período menos del 20% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contaba con mecanismos de revisión de inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional, actualmente esa proporción se acerca al 80%.

Por ello, actualmente se está analizando diseñar un sistema adecuado que se ajuste a las propias características del país, recogiendo las experiencias internacionales en la materia.

En esta línea, Estévez explicó que el trabajo se está desarrollando sobre la base de principios como la proporcionalidad, la transparencia, la no discriminación, la certeza jurídica y el debido proceso, para que cualquier revisión se aplique de forma objetiva y exclusivamente respecto de eventuales riesgos para la seguridad nacional.

La reunión se suma a una serie de instancias de diálogo impulsadas por la Subrei en el marco del proceso de análisis y coordinación interinstitucional, cuyo objetivo ha sido recoger distintas perspectivas y fortalecer la propuesta legislativa.

“Estamos frente a una discusión relevante para Chile y nuestro objetivo es abordarla escuchando distintas visiones. Por eso valoramos poder compartir este trabajo con quienes han tenido la responsabilidad de conducir la política comercial y de inserción internacional del país”, agregó.

La subsecretaria enfatizó que “la idea es construir una herramienta adecuada para nuestro país, que permita enfrentar riesgos específicos cuando corresponda y que, al mismo tiempo, preserve nuestra vocación de economía abierta y atractiva para la inversión”.